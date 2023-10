Coritiba finaliza processo de transferência da SAF; Investidora promete R$ 1,3 bilhão em 10 anos

Nesta sexta-feira, a Treecorp Investimentos assumiu a gestão completa do Coritiba, após a finalização de todos os processos relativos à transação. A empresa concluiu a operação de aquisição de 90% da Sociedade Anônima do Futebol do clube por R$ 1,3 bilhão com investimento previsto em um período de 10 anos.

Com o anúncio do closing, a Associação, que ainda possui 10% sobre o capital do clube-empresa, realiza a transmissão integral de todas as responsabilidades para a SAF. Em maio deste ano, com 96% de aprovação, os sócios do clube deram aval para a conclusão do negócio, além de 98% dos conselheiros.

O Coritiba Foot Ball Club ("Associação") informa que foi concluído o fechamento da operação por meio da qual, em contrapartida às obrigações assumidas, a Coxa Participações S.A., empresa controlada por fundos de investimento geridos pela Treecorp Investimentos, se torna titular... pic.twitter.com/gIjV7xOBvn ? Coritiba (@Coritiba) October 20, 2023

A nova administração projeta colocar o Coritiba em um novo patamar. Com o planejamento "Visão 2030", o foco está nos pilares de gestão, nova infraestrutura, maior engajamento com a torcida e relação com o mercado para consolidar a equipe entre as principais do Brasil.

Desde meados de maio deste ano, durante o período de transição, o Coritiba contou com reformulação em diferentes áreas do clube e com a chegada de novos nomes para compor os departamentos profissionais. Além disso, estão previstos investimentos para reforma e modernização do Estádio Couto Pereira, construção de um novo centro de treinamento, desenvolvimento das categorias de base para protagonismo a nível nacional e pagamento das dívidas, que se aproximam de R$ 270 milhões.

"O momento é desafiador, mas estamos prontos para superá-lo e retomar os sentimentos de glória do torcedor. Enxergamos aqui uma grande oportunidade de crescimento, com uma marca consolidada no futebol, enorme e apaixonada torcida. Vamos nos comprometer a modernizar toda a infraestrutura do Coritiba para o desenvolvimento do clube e colocá-lo como referência de SAF no esporte", afirma Bruno D' Ancona, sócio-diretor da Treecorp.

O Coritiba, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, volta a campo pela competição neste domingo, às 18h30 (de Brasília), para receber o Palmeiras no Couto Pereira. Com 20 pontos, o Coxa está a 10 de se livrar da zona de rebaixamento.