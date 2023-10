Corinthians x Palmeiras: veja informações e onde assistir à final da Copa Libertadores feminina

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 20h30 (de Brasília), em jogo único na final da Copa Libertadores feminina. O palco da decisão será o Estádio Pascual Guerrero, em Cali.

As Brabas, que possuem três títulos de Libertadores, fazem grande campanha, com quatro vitórias e um empate. A igualdade foi na semifinal contra o Internacional, mas as corintianas conseguiram a classificação via penalidades máximas.

Nesse recorte, o Corinthians balançou as redes 17 vezes e sofreu apenas um gol. A equipe de Arthur Elias passou em primeiro lugar em um grupo com Colo-Colo, Libertad Limpeño e Always Ready e, no mata-mata, eliminou América de Cali e Internacional.

Essa é a chance de Arthur Elias se despedir do Corinthians com título, já que após a Libertadores o técnico se dedicará exclusivamente ao comando da Seleção Brasileira. Sob o comando do Timão, o treinador acumula cinco Campeonatos Brasileiros (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), duas Libertadores (2019 e 2021), três Paulistas (2019, 2020 e 2021), duas Supercopa do Brasil (2022 e 2023) e uma Copa Paulista (2022).

O Palmeiras, atual campeão da competição, também tem 100% de aproveitamento na Libertadores, com cinco vitórias, 24 gols marcados e quatro sofridos. As palestrinas lideraram uma chave com Barcelona, Caracas e Atlético Nacional, e no mata-mata passaram por Olimpia e Atlético Nacional.

O técnico Ricardo Belli, que busca o bicampaonato continental, chegou a ser questionado por alguns torcedores depois da eliminação nas quartas de final do Brasileiro para o São Paulo, mas se manteve firme no comando do Verdão.

O Palmeiras teve uma triste notícia nos últimos dias: a volante Andressinha sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior e, portanto, ficará longo período longe dos gramados.

No duelo das artilheiras, Millene representa o Corinthians, com cinco gols marcados. Pelo Palmeiras, Bia Zaneratto se destaca, com sete tentos anotados.

Na temporada, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram duas vezes, com uma vitória do Timão por 3 a 2 na primeira fase do Campeonato Brasileiro e um empate em 1 a 1 no Paulistão. Além da final da Libertadores, as rivais voltam a se enfrentar na semifinal do Estadual, marcada para começo de novembro.

Onde assistir

TV: SporTV



Youtube: Meu Timão e GOAT



Streaming: Pluto TV