Corinthians renova contrato de atacante do sub-20; veja detalhes

O Corinthians acertou a renovação contratual do atacante Higor, da equipe sub-20. O vínculo anterior do jovem era válido até abril de 2024 e foi estendido até dezembro do mesmo ano.

Com 20 anos, Higor vai estourar a idade da categoria na próxima temporada e, portanto, terá que atuar no profissional do Timão ou ser emprestado após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, prevista para janeiro do ano que vem.

O jovem chegou ao Corinthians em julho de 2022 e participou de treinos na equipe de cima, tanto com Vítor Pereira, como neste ano, mas ainda não debutou no profissional do Alvinegro.

Em 2023, Higor participou de 35 jogos na categoria sub-20, com seis gols e oito assistências. O atleta foi titular em 21 oportunidades e em 14 foi opção no banco de reservas para o técnico Danilo.

Nas redes sociais, Higor comemorou a renovação com o Corinthians. "Contrato renovado, obrigado por tudo, meu Deus!".