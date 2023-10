Contra o Palmeiras, Paulinho alcança marca de 50 jogos pelo Atlético Mineiro

Ao entrar em campo diante do Palmeiras na última quinta-feira, o atacante Paulinho chegou a marca de 50 jogos pelo Atlético Mineiro.

"Marca importante em um grande clube. Me deixa feliz e realizado", disse o jogador.

Pelo Atlético Mineiro, Paulinho tem 50 jogos, 44 como titular, somando 22 gols e sete assistências. Com quatro gols marcados em três jogos, o camisa 10 do Galo é o artilheiro da Arena MRV, inaugurada no final de agosto.

4 gols em 3 jogos. Paulinho na @ArenaMRV sempre vira pagode! ??? Se já fui triste não me recordo! ???#GaloPaixãoNacional pic.twitter.com/y4FzcwC3Ko ? Atlético (@Atletico) September 24, 2023

Paulinho foi anunciado pelo Atlético Mineiro em dezembro do ano passado. Inicialmente, o atleta foi contratado do Bayer Leverkusen, da Alemanha, por empréstimo. Desde julho deste ano, o jogador tem contrato definitivo com o Galo até o fim de 2026.

O Atlético Mineiro volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando terá clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV. O jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.