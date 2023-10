Conmebol sorteia grupos do Pré-Olímpico; Brasil e Argentina ficam em lados opostos

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira a definição dos grupos para o Pré-Olímpico, que definirá os países sul-americanos classificados para os Jogos de Paris 2024. O torneio acontecerá no começo do ano, entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro.

O Brasil foi sorteado no mesmo grupo que a Venezuela, que será o país-sede. Além dos mandantes, Colômbia, Bolívia e Equador completam os adversários da Seleção durante a primeira fase. Já o Grupo B conta com Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru.

Os cinco times de cada grupo se enfrentarão em um único turno para decidir quais avançarão para a fase final. Os dois primeiros do A e do B se classificam e se enfrentam para definir os classificados, com as duas melhores seleções garantindo a vaga nas Olimpíadas.

Além da vaga, o Brasil já conseguiu conquistar o primeiro lugar geral em sete oportunidades. Na última edição, os Canarinhos ficaram com uma das vagas, mas acabaram atrás da Argentina na fase final.