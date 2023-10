Com visitas ilustres, São Paulo encerra preparação para encarar o Grêmio; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação nesta sexta-feira para enfrentar o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-atacante e campeão mundial em 2005 pelo clube, Aloísio Chulapa, e o piloto são-paulino Felipe Massa marcaram presença no CT da Barra Funda.

Antes de irem ao aquecimento, os jogadores assistiram a um vídeo na parte interna do centro de treinamentos. Depois, o técnico Dorival Júnior comandou uma atividade tática posicional e ensaiou bolas paradas. Por fim, parte do elenco realizou um exercício em campo reduzido e outros jogadores aprimoraram cobranças de falta depois do treino.

O zagueiro Beraldo apareceu treinando com uma máscara de proteção no rosto após sofrer uma fratura no nariz devido a uma pancada durante o jogo com o Goiás, no meio de semana. O jogador não teve restrições e treinou normalmente. Já o volante Luan, que se recupera de dores musculares, fez trabalhos com a fisioterapia e realizou uma corrida no gramado.

Alguns nomes seguem como desfalques no Tricolor. São eles os lesionados Arboleda, Igor Vinícius, Galoppo, Marcos Paulo e Calleri. Além deles, de Patryck, que está com a Seleção Brasileira para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, também é baixa. Ainda, Caio Paulista, suspenso por tomar o terceiro cartão amarelo, não ficará à disposição do time. Por outro lado, Nathan retorna de suspensão.

Dessa forma, um provável São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e James Rodríguez.

São Paulo e Grêmio se enfrentam no Morumbi, às 18h30 (de Brasília) deste sábado. Há dois jogos sem vencer, a equipe comandada por Dorival Júnior quer se recuperar no torneio. Com 35 pontos, o Tricolor está na 11ª posição. Enquanto o adversário, com 44, ocupa o quarto lugar.