Com três jogadores cada, Flamengo e Botafogo lideram seleção da 27ª rodada do Brasileirão

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro teve fim na última quinta-feira com destaques cariocas. Flamengo e Botafogo venceram seus duelos diante da semana e conseguiram emplacar três jogadores cada na Seleção do Torcedor.

A vitória de 2 a 0 sobre o Cruzeiro na quinta fez com que o Flamengo colocasse o goleiro Rossi, o lateral esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Pedro no time. Além dos atletas, o técnico Tite também foi eleito o treinador da rodada.

Já o Botafogo teve como grande destaque o atacante Júnior Santos, que marcou os dois gols da vitória de 2 a 1 sobre o América-MG na quarta-feira. O lateral direito Di Plácido e o volante Marlon Freitas foram os outros jogadores do Glorioso que compuseram a lista.

O Vasco também emplacou dois nomes na equipe, com o zagueiro Maicon e o meia Payet. Já o Goiás, com Sidmar, e o Atlético-MG, com Paulinho, foram os outros times que tiveram representantes da escalação.

Confira a seleção da 27ª rodada do Brasileirão:

Rossi (Flamengo); Di Plácido (Botafogo), Sidimar (Goiás), Maicon (Vasco) e Ayrton Lucas (Flamengo); Lima (Fluminense), Marlon Freitas (Botafogo), Payet (Vasco) e Paulinho (Atlético-MG); Júnior Santos (Botafogo) e Pedro (Flamengo).

Técnico: Tite (Flamengo)