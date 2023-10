Com rosto estampado por Santiago, Rebeca Andrade é a estrela do Pan 2023

Do UOL, em São Paulo

A braba tem nome: Rebeca Andrade. A ginasta brasileira chegou aos Jogos Pan-Americanos de Santiago não somente como destaque, mas com o status de estrela do evento continental.

Rebeca tem o rosto estampado em outdoors que a organização espalhou pela cidade, nos metrôs e em áreas de competição. Ciente do furor em torno de seu nome, a brasileira que "recebeu" a coroa de Simone Biles prefere manter o foco e os pés no chão. A norte-americana, inclusive, não está em Santiago, apesar de ter sido especulada no evento.

"A Rebeca lida muito bem com isso (sobre o fato de ser estrela). Ela fez o caminho inverso: foi medalhista e campeã olímpica, depois campeã mundial. A gente também blinda ela, não vamos dar entrevista agora, para não ficar essa euforia. Primeiro iremos cumprir o nosso compromisso e aí depois a Rebeca fala", destacou Xico Porath, o técnico da atleta e da seleção brasileira.

Integrantes da organização do Pan de Santiago também são unânimes quando questionados pelo UOL: Rebeca é a maior estrela do evento. Há, até, um certo cuidado especial em relação aos momentos em que a brasileira está na arena da ginástica: "Ela é diferenciada, realmente é a atleta mais esperada", disse uma profissional que trabalha nos bastidores da competição.

Multi medalhista no Mundial da Antuérpia, Rebeca fez questão de emendar a competição com o Pan, um evento que nunca participou. Por isso, a equipe preferiu poupar a atleta das conversas com jornalistas.

Apenas alguns sortudos puderam "tirar uma casquinha" da brasileira. A ginástica foi uma das primeiras delegações a chegar na Vila Pan-Americana, e os poucos atletas que já estavam por lá procuraram Rebeca para registrar uma foto.

"Até o pessoal da organização também quis tirar fotos com a Rebeca. O rosto dela está realmente cada vez mais reconhecido, e ela lida muito bem com isso", comentou Xico.

O técnico ainda contou que, durante os treinamentos, as atletas de outros países se unem em grupo e chegam envergonhadas para fazer uma foto com Rebeca, Jade Barbosa, Flavia Saraiva, Júlia Soares e Carolynne Pedro.

Não há dúvidas, portanto, que no próximo domingo (22) os olhos dos espectadores do Pan estarão voltados à arena onde estará Rebeca Andrade. Ela não vai disputar o solo, mas brigará por quatro medalhas: trave, barras assimétricas, salto e por equipes.

"Queremos dar uma segurada, porque precisa desse esforço todo. Ela é a quinta menina, não se apresenta. Só [se apresenta] se acontecer alguma coisa. O solo dela é muito melhor, mas treinar solo, para ela, e os quatro aparelhos, é muito desgastante. Então, preferimos que ela faça dois saltos de disputa, e tente pegar a final no salto, na paralela, na trave", explicou o treinador.