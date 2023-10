Clássico e duelos diretos: Santos terá série decisiva contra o rebaixamento

Derrotado pelo Red Bull Bragantino em casa, o Santos já mira o futuro em sua briga para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão 2023. Agora, o Peixe se prepara para uma sequência de duelos diretos contra os rivais que estão na metade de baixo da classificação.

Com 30 pontos, o Santos volta a jogar no domingo, fora de casa. Vai enfrentar o Internacional, no estádio Beira-Rio, um adversário que está apenas com dois pontos a mais do que o próprio Peixe. Assim, se vencer, o ultrapassa na classificação.

Depois, o Santos entra em campo na quinta-feira da semana que vem, dia 26 de outubro, contra o Coritiba. O duelo contra o vice-lanterna será na Vila Belmiro. A vitória é fundamental para o time da Baixada Santista.

Para completar, o time do técnico Marcelo Fernandes desafia o Corinthians. O clássico está marcado para o dia 28 de outubro, na Neo Química Arena, na capital paulista. O Timão é outro que está com 32 pontos na classificação.