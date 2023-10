Chinelo com meia? Ativação de patrocinadora chama atenção no Pan 2023

Uma cena incomum e até pouco tempo considerada fora de moda chamou atenção nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Os atletas brasileiros foram para a cerimônia de abertura do evento, no Estádio Nacional, calçando meia e chinelo.

Uniforme do Time Brasil

A escolha inesperada não foi ao acaso: tratava-se de uma ação da Havaianas, patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil.

As meias e chinelos nos pés dos brasileiros despertaram o interesse dos chilenos e inclusive virou assunto nas emissoras de TV locais.

A marca de sandálias enviou aos atletas meias para acompanhar os chinelos no kit. Alguns optaram somente pelo calçado, no entanto, evitando a combinação inusitada. E durante o desfile, todos foram sem as meias.

Os integrantes e convidados da transmissão da CazéTV também formaram parte da ação. Entre eles o streamer Casimiro Miguel, o narrador Luís Felipe Freitas, a skatista Karen Jonz e o ex-atleta Thiago Pereira.

CazéTV convida público a participar

Durante a transmissão ao vivo, o repórter Dan Lessa aproveitou a ação da Havaianas para convidar os espectadores nos arredores do Estádio Nacional a participarem da brincadeira.

Uma torcedora calçou uma meia preta e um chinelo amarelo, e a ousadia de Lessa levou todos no programa aos risos.

