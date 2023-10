Chapa de Herói Vicente declara apoio a Augusto Melo para eleição presidencial do Corinthians

A chapa Liberdade Corinthiana, integrada por Herói Vicente, declarou apoio oficial a Augusto Melo para a eleição presidencial do Corinthians. O grupo vinha adotando discurso de neutralidade para o pleito do dia 25 de novembro, mas formalizou amparo ao candidato da oposição via nota oficial.

O grupo Liberdade Corinthiana também conta com nomes como Neto e Ronaldo Giovanelli, ídolos do Timão. Com o apoio declarado a Augusto, todas as chapas que irão concorrer à eleição do Conselho Deliberativo adotaram um lado na corrida presidencial, que também conta com André Negão, representante da situação.

Herói Vicente foi diretor jurídico do Corinthians no mandato de Duilio Monteiro Alves, mas pediu demissão do cargo no início de junho por conta do momento político do clube.

"Meu apoio a Augusto não reflete uma negativa do valor expresso pela gestão Duílio naquilo que se refere à recuperação administrativa do clube, que eu próprio fiz parte, especificamente no departamento jurídico, com um proveito econômico geral obtido na ordem de mais de R$ 67 milhões de reais. Muito pelo contrário! Tenho convicção que a manutenção de alguns aspectos exitosos da gestão atual, acrescidos de importantes mudanças estratégicas alçarão novamente o Corinthians ao protagonismo desportivo que nunca deveria ter deixado de ostentar", escreveu Herói em suas redes.

O advogado demonstrou interesse em participar da eleição presidencial como representante de uma terceira via, mas a ideia foi descartada.

Com o posicionamento da Liberdade Corinthiana, esse é o cenário de apoio para André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição) tendo em vista a eleição que acontecerá em pouco mais de um mês:

Chapas que estão com André Negão : 10 (Renovação e Transparência), 23 (Resgata Corinthians), 26 (26 Associativo), 11 (Fiéis Mosqueteiros), 15 (Tradição Corinthiana), 22 (Preto no Branco) e 33 (Corinthians com Respeito

Chapas que estão com Augusto Melo: 21 (Liberdade Corinthiana), 55 (Paixão Corinthiana), 30 (Corinthians Mais Forte), 77 (São Jorge 77), 82 (Reconstruir), 83 (Valores 83), 90 (Oficial 90), 85 (Arquibancada 85) e 88 (União dos Vitalícios)

Na noite da última quinta-feira, o prazo para o pedido de impugnação das chapas do Corinthians acabou. Logo, Augusto Melo vai concorrer à eleição presidencial do clube sem questionamentos.

Veja nota oficial do grupo Liberdade Corinthiana:

A LIBERDADE CORINTHIANA - CHAPA 21 Informa que reuniu-se no dia 19 de outubro de 2023 e deliberou declarar apoio ao candidato AUGUSTO MELLO para Presidente do SCCP.

Seguiremos independentes naquilo que se tratar da defesa dos interesses do SCCP na alçada do Conselho, entendendo que o fim do continuísmo no Poder é a única medida compatível com a oxigenação administrativa do Corinthians e fortalecimento da DEMOCRACIA.

Reiteramos nossa firmeza e vigilância; toda nossa atenção estará voltada para os atos do futuro gestor, aprovando as medidas positivas e reprovando as negativas, que a Juízo de valor exclusivo da 21, se manifestarem necessárias para estabelecer ética, governança e sustentabilidade no Timão.