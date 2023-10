Tempero brasileiro em Santiago rouba a cena da abertura do Pan 2023

Do UOL, em Santiago

Uma vibrante festa com 'gostinho' brasileiro abriu oficialmente os Jogos Pan-Americanos de Santiago, na noite de hoje (20), no Estádio Nacional.

A cerimônia de abertura teve apresentações de artistas como a baterista Juanita Parra, ovacionada após solar no início da solenidade, e da jovem Constanza Wilson, que cantou o hino nacional.

Após a contagem regressiva para o início do evento, o presidente Gabriel Boric foi anunciado e muito aplaudido por todos os espectadores presentes.

Do Pacífico aos Andes: o espetáculo dedicou-se a mostrar a conexão entre os elementos naturais e os habitantes do Chile na formação do país, bem como a diversidade de suas terras e população. Mais de 400 voluntários participaram da apresentação, além de 33 membros do elenco.

Orgulho nacional: "Chi Chi Chi Le Le Le, viva Chile". O tradicional grito foi entoado a todo momento pela torcida ao longo da cerimônia, observou a reportagem do UOL.

Gostinho de Brasil

A cerimônia ainda teve um gostinho brasileiro. Antes do início da abertura oficial, um grupo de dança levantou o público da arquibancada com uma música de ninguém menos do o "É o Tchan".

"Ou dá ou desce" foi a canção que extasiou os torcedores, fazendo o público dançar sem parar no Estádio Nacional.

Medalhistas em Tóquio e porta-bandeiras em Santiago: a tenista Luisa Stefani e o nadador Fernando Scheffer puxaram a fila dos 150 atletas presentes no desfile, muito aplaudidos pela torcida. Com 623 nomes, esta é a maior delegação da história do Brasil nos Jogos.

Porta-bandeiras do Brasil, Fernando Scheffer e Luisa Stefani puxam a fila do Time Brasil no Pan 2023 Imagem: Miriam Jeske/COB

Chile, 'o começo de tudo'

A apresentação de dança folclórica terminou com um discurso emocionado da atriz Amparo Nogueira, exaltando a natureza chilena e relacionando-a com a força da sociedade.

"Dizem que somos o fim do mundo, mas somos o começo de tudo", afirmou Nogueira.

#CeremoniaSantiago2023



4.141 atletas de 41 países de nuestro continente desfilan para darle inicio a estos Juegos Panamericanos #Santiago2023, el evento multideportivo más importante de la historia de Chile.



Mírala acá https://t.co/E8sIkHicXk pic.twitter.com/FRNRaUz7jz -- Santiago 2023 (@santiago2023) October 21, 2023

Público ganha corpo durante a cerimônia

O Estádio Nacional foi se enchendo aos poucos, mesmo depois do início do evento.

Isso ocorreu porque muitos espectadores ficaram presos em filas gigantes que se formaram em volta do complexo.

Além dos torcedores que chegaram mais tarde, a capacidade total do estádio não foi liberada ao público por questões logísticas.

Chama passa pelo Portal da Memória

A chama da tocha pan-americana entrou no Estádio Nacional pelo "Portal da Memória", um setor de arquibancadas com bancos de madeira e cercado por grades, com a seguinte frase ao topo: "Um povo sem memória é um país sem futuro".

O lema foi criado por um grupo de ex-presos políticos da ditadura militar. O portão 8 é o local onde os presos conseguiam ver as famílias do lado de fora do estádio.

Em dupla, os tenistas Fernando González e Nicolás Massú acenderam a pira pan-americana no Estádio Nacional.

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.

CANAL RUMO ÀS OLIMPÍADAS NO WHATSAPP

Se você gosta de esporte olímpico, entre no canal de WhatsApp para receber notícias, memes e enquetes sobre todas as modalidades. É só clicar aqui.