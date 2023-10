CBF precisa resolver jogo do Fla após impasse com Conmebol por Maracanã

A CBF se comprometeu a resolver hoje (20) o que fazer com o jogo Flamengo x Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. A tendência é a remarcação da partida.

O que aconteceu

A Conmebol não abriu mão de ter o Maracanã fechado por 13 dias antes da final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors.

Houve um pedido levado pela CBF, em nome do Flamengo, de encaixar na agenda do estádio o jogo contra o Bragantino (dia 28 ou 29). Ou seja, a menos de uma semana antes da decisão.

O imbróglio iniciou-se porque não havia definição contratual do período que o Maracanã teria de ficar fechado para a final de 4 de novembro. Assim, a Conmebol queria um prazo maior, e o Flamengo queria jogar no estádio até no fim de semana anterior.

Impasse e incômodo

Houve um incômodo entre as partes. Em reunião no Paraguai, a CBF levou a reivindicação do Flamengo para a Conmebol. O Fluminense, que inicialmente aceitava o jogo rubro-negro, passou a pedir também a remarcação da partida do rival para preservar o gramado.

Diante desse cenário, a Conmebol bateu o pé para ter o Maracanã por 13 dias, após o clássico entre Flamengo e Fluminense. O governo do Estado do Rio, dono do estádio, também esteve na reunião.

Ao final do encontro, a Conmebol soltou um comunicado confirmando o jogo para o dia 4 de novembro no Maracanã. Na realidade, nunca houve ameaça concreta de tirar a partida do estádio.

Com isso, a CBF ficou de encontrar uma solução para a remarcação do jogo. Já houve debates entre a confederação e o Flamengo pela mudança da partida sem sucesso até agora. O calendário do futebol brasileiro para encaixe é bastante apertado.