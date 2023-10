CBF divulga tabela detalhada das rodadas 30 a 34 do Brasileirão; Flamengo tem jogo adiado

A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada das rodadas 30 a 34 do Campeonato Brasileiro. Com isso, os 20 clubes participantes conheceram as datas, locais e horários de seus próximos compromissos. A grande mudança ficou por conta da partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino.

A 30ª rodada se inicia no dia 28 de outubro (sábado), e abrirá com dois confrontos: Palmeiras x Bahia, no Allianz Parque, e América-MG x Grêmio, no Independência, ambos às 19h (de Brasília).

O confronto entre Flamengo e Red Bull Bragantino, que estava marcada para o dia 28 de outubro, no Maracanã, foi a grande alteração. Isso porque uma semana depois, o estádio será palco da final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Por isso, houve um movimento da Conmebol e dos times envolvidos na decisão para que a partida do Rubro-Negro tivesse local alterado para a preservação do gramado.

Após negociações, o jogo pela 30ª rodada do Brasileirão foi adiado. A data e o horário do confronto não foram definidos.

Ainda por conta da final da Libertadores, a partida entre Fluminense e São Paulo, pela 32ª rodada, que aconteceria no mesmo dia da decisão, foi adiado, mas ainda não tem data e horário definidos.

Confira a tabela detalhada:

30ª rodada:



- 28/10 sáb, às 19h - Palmeiras x Bahia - Allianz Parque



- 28/10 sáb, às 19h - América-MG x Grêmio - Independência



- 28/10 sáb, às 21h - Atlético-MG x Fluminense - Arena MRV



- 29/10 dom, às 16h - Goiásx Vasco da Gama - Hailé Pinheiro



- 29/10 dom, às 16h - Athletico-PR x São Paulo - Ligga Arena



- 29/10 dom, às 18:30h - Corinthians x Santos - Neo Química Arena



- 29/10 dom, às 18:30h - Internacional x Coritiba - Beira-Rio



- 29/10 dom, às 20h - Botafogo x Cuiabá - Nilton Santos



- Adiado - Flamengo x Red Bull Bragantino - Maracanã



- Adiado - Fortaleza x Cruzeiro - Arena Castelão

31ª rodada:



- 31/10 ter, às 19h, Bahia x Fluminense - Arena Fonte Nova



- 01/11 qua, às 19h, Corinthians x Athletico-PR - Neo Química Arena



- 01/11 qua, às 19h, Internacional x América-MG - Beira-Rio



- 01/11 qua, às 20h - Flamengo x Santos - Mané Garrincha



- 01/11 qua, às 20h - Coritiba x Grêmio - Couto Pereira



- 01/11 qua, às 21:30h - Botafogo x Palmeiras - Nilton Santos



- 01/11 qua, às 21:30h - Atlético-MG x Fortaleza - Arena MRV



- 02/11 qui, às 17h - Cuiabá x Vasco da Gama - Arena Pantanal



- 02/11 qui, às 18h - Goiás x Red Bull Bragantino - Hailé Pinheiro



- 02/11 qui, às 20h - São Paulo x Cruzeiro - Morumbi

32ª rodada:



- 04/11 sáb, às 19:30h - Grêmio x Bahia - Arena do Grêmio



- 04/11 sáb, às 19:30h - América-MG x Atlético-MG - Independência



- 04/11 sáb, às 21:30h - Palmeiras x Athletico-PR - Allianz Parque



- 05/11 dom, às 16h - Vasco da Gama x Botafogo - A definir



- 05/11 dom, às 16h - Red Bull Bragantino x Corinthians - Nabi Abi Chedid



- 05/11 dom, às 16h - Cruzeiro x Internacional - Mineirão



- 05/11 dom, às 18:30h - Coritiba x Goiás - Couto Pereira



- 05/11 dom, às 18:30h - Fortaleza x Flamengo - Arena Castelão



- 06/11 seg, às 20h - Santos x Cuiabá - Vila Belmiro



- Adiado - Fluminense x São Paulo - Maracanã

33ª rodada:



- 08/11 qua, às 19h, Internacional x Fluminense - Beira-Rio



- 08/11 qua, às 19h, América-MG x Coritiba - Independência



- 08/11 qua, às 20h - São Paulo x Red Bull Bragantino - Morumbi



- 08/11 qua, às 20h - Cruzeiro x Vasco da Gama - Mineirão



- 08/11 qua, às 20h - Athletico-PR x Fortaleza - Arena da Baixada