CBF divulga áudio do VAR em lances polêmicos no empate entre Fluminense e Corinthians; confira

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta sexta-feira o áudio do VAR nos lances polêmicos do empate movimentado entre Fluminense e Corinthians, no Maracanã. A equipe carioca ficou na bronca com a equipe de arbitragem chefiada por Paulo César Zanovelli.

Na visão do Fluminense, o pênalti de Marlon em Ruan Oliveira, que originou o terceiro gol do Corinthians, foi inexistente. "Para mim tem um movimento de braço e ele interpreta penal. Tudo limpo, pode seguir", disse Rafael Traci, que esteve no VAR, para Zanovelli após a checagem no vídeo.

O clube das Laranjeiras ainda questiona a arbitragem não ter marcado pênalti de Fábio Santos em Samuel Xavier, na reta final da primeira etapa. O experiente lateral pisa no atleta tricolor dentro da área, pouco tempo depois da jogada ser finalizada.

"Depois do chute, ele (Samuel Xavier) sofre um pisão. Tem um pisão, mas ele já tinha chutado, é da passada do jogador. Tem a finalização dele e na passada o Fábio Santos pisa no pé dele, mas depois do chute, tá? Tudo limpo, pode seguir", disse Traci para Zanovelli .

O Tricolor Carioca ainda alega que houve um toque de mão de Fagner, aos 15 minutos do segundo tempo, em lance que também envolveu Keno e Gil. Após o confronto, o clube emitiu uma nota oficial chamando a arbitragem de "desastrosa, vergonhosa e tendenciosa ".

Diante do Fluminense, o Corinthians saiu na frente com Yuri Alberto e Lima empatou em seguida para os mandantes. Yuri e Fábio Santos abriram dois gols de vantagem para o Timão, mas o Flu descontou novamente com Lima e igualou o confronto com Jhon Arias.

Com a igualdade, o Corinthians pulou para a 13ª posição, com 32 pontos, dois a mais em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe será contra o América-MG, no domingo, na Neo Química Arena. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em Itaquera.