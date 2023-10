CBF divulga análise do VAR em lances polêmicos de Fluminense x Corinthians

A CBF divulgou, hoje (20), o áudio do VAR em dois lances polêmicos que marcaram o empate entre Fluminense e Corinthians, por 3 a 3, na noite de ontem (19), pelo Campeonato Brasileiro.

Pênalti para o Corinthians

Em um ataque do Corinthians puxado pelo lado direito, Fagner serviu Ruan Oliveira, que invadia a área do Fluminense. Ao receber o passe, o camisa 33 teve um contato com o zagueiro Marlon, do Fluminense, e caiu.

Em campo, o árbitro Paulo César Zanovelli marcou a penalidade. Após alguns minutos de checagem, o VAR não recomendou a revisão do lance, bastante reclamado pelo lado do Fluminense. Fábio Santos converteu a cobrança e fez 3 a 1 para o Corinthians.

Assistente: Habilitado. Pênalti.

VAR: Eu preciso de uma [câmera] baixa.

AVAR 2: O campo está narrando um empurrão, mas também tem um possível toque embaixo.

VAR: Eu quero ver onde está o contato [...] Tem um braço, mas... Esse contato da perna aqui é de passagem normal, tá? É corrida normal dos dois.

AVAR 2: Sim, embaixo para mim também não tem.

AVAR: Tem um braço/ombro nas costas, e os dois estão em velocidade, e ele está esperando a bola.

VAR: Ainda tem o contato nas costas, do empurrão, então está dentro da área, tá? É que ele não tem outra câmera que fique claro.

AVAR 2: Está claro para a gente que o contato foi dentro da área.

VAR: Está dentro da área. Esse contato do braço, ele está bem posicionado e mais perto que a gente, porque a imagem para nós está borrada. Para mim, tem um movimento de braço e ele interpreta penal. O pênalti está confirmado. Tudo limpo, pode seguir.

Reclamação de pênalti para o Fluminense

Ainda no primeiro tempo, o Fluminense reclamou de um possível pênalti de Fábio Santos em Samuel Xavier. O lateral do clube carioca apareceu dentro da área e finalizou para fora, mas levou um pisão do corintiano após a finalização.

Em campo, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli não interpretou como penalidade. Rafael Traci, árbitro do VAR, não recomendou a revisão após analisar o lance.

AVAR 2: Possível pênalti.

Assistente: Eu não vejo se tem toque, tá?

AVAR: Segura, Zanovelli. Checando possível pênalti.

Árbitro: Ok, ele consegue chutar a bola. Para mim, normal. Pode ir. Ele finaliza e tem um choque depois, atrás.

VAR: Depois do chute, ele sofre um pisão. Tem um pisão, mas ele já tinha chutado, é da passada do jogador [Fábio Santos].

AVAR 2: E essa bola já tinha passado também. Concordo que não penal.

VAR: Zanovelli, Traci falando. Tem a finalização dele e, na passada, o Fábio Santos pisa no pé dele, mas depois do chute, tá? Tudo limpo, pode seguir.

Fluminense faz reclamação

Após o termino da partida, o Fluminense se manifestou contra a arbitragem no Maracanã em suas redes sociais.

"O Fluminense FC repudia a arbitragem desastrosa, vergonhosa e tendenciosa conduzida por Paulo César Zanovelli no jogo desta quinta-feira, no Maracanã. O árbitro usou critérios duvidosos e influenciou diretamente no resultado da partida ao apontar pênalti inexistente em favor do Corinthians e deixar de dar outras duas penalidades, destas vezes existentes, para o Fluminense. Os erros cometidos nesta noite - que provocaram revolta nos atletas e na torcida - só demonstram o longo caminho a ser percorrido até que se chegue ao nível de excelência de arbitragem necessário para garantir o bom espetáculo no futebol brasileiro. O Fluminense espera que a Comissão de Arbitragem da CBF aplique as devidas punições ao quadro de árbitros dessa partida para que casos como esse não se repitam"