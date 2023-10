CBF adia Fla x Red Bull e libera Maracanã para final da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF definiu o impasse que ameaçava a final da Libertadores. Ela adiou o jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino, pela 30ª rodada, e liberou o Maracanã para a decisão continental entre Fluminense e Boca Juniors, no dia 4 de novembro.

O que aconteceu

A partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino estava marcada, inicialmente, para o fim de semana dos dias 28 e 29 de outubro, no Maracanã, algo que chocava com a programação da Conmebol.

A entidada sul-americana prevê que o estádio escolhido para a final precisa ficar liberado com dez dias de antecedência da decisão, para que a organização da Libertadores faça toda a temática e identidade visual do jogo.

O Flamengo, por sua vez, bateu o pé e não abriu mão de jogar no Maracanã contra o Bragantino, criando o impasse e solicitando o auxílio da CBF em sua reivindicação.

A Conmebol não gostou da atitude da CBF em "comprar o barulho" do Rubro-Negro e ameaçou tirar a final da Libertadores do Maracanã.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se reuniu com a Conmebol na sede da entidade, em Luque (PAR), e depois retornou ao Brasil para chegar a um denominador comum com o Flamengo.

Ficou estabelecido, então, que o jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino será adiado, mas ainda com a data a definir.

No documento de divulgação dos jogos da 30ª a 34ª rodada, a CBF fez a observação de que "o detalhamento da partida será realizado e divulgado oportunamente".

CBF alfineta Conmebol em documento

No documento de divulgação dos jogos da 30ª a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a CBF deu uma "alfinetada" na Conmebol, culpando a entidade sul-americana por todo o imbróglio causado.

As críticas são encontradas no trecho "considerações", bem abaixo do detalhamento das partidas.

Confira a íntegra:

1) A CBF publicou o calendário do futebol brasileiro da temporada 2023 no dia 21/09/2022, conseguindo evitar qualquer conflito com datas do calendário da CONMEBOL e datas FIFA;

2) A CONMEBOL, em dezembro de 2022, alterou o seu calendário, sem consulta prévia à CBF, e criou uma nova fase em uma de suas competições, o play-off da CONMEBOL Sul-Americana, utilizando duas novas datas não previstas anteriormente, o que gerou conflito com o calendário 2023 das competições nacionais da CBF publicado em setembro de 2022;

3) Em razão dessa alteração, a CBF enviou um ofício à CONMEBOL no dia 11/03/2023, antecipando à CONMEBOL sobre os possíveis conflitos que poderiam ocorrer no calendário nacional, porém não obteve um retorno a respeito do tema;

4) Tal alteração no calendário da CONMEBOL resultou na remarcação das oitavas-de-final da CONMEBOL Libertadores e Sul-Americana para os dias 02 e 09 de agosto de 2023, gerando uma sobreposição de datas, respectivamente com a 18ª rodada do Brasileirão Assaí 2023 e com a semifinal de ida da Copa Betano do Brasil 2023;

5) Em função disso, a CBF se viu obrigada a fazer nova alteração e a ajustar a data base das rodadas 18 a 33 do Brasileirão Assaí 2023, precisando utilizar a data de escape do dia 08 de novembro de 2023 para resolver esse conflito gerado pela alteração do calendário da CONMEBOL.

6) * Data da partida entre Flamengo x Red Bull Bragantino a definir, em virtude da indisponibilidade do Estádio do Maracanã na data original da tabela, tendo em vista o período de exclusividade de cessão do estádio à CONMEBOL para preparação e realização da Final da CONMEBOL Libertadores 2023. O detalhamento da partida será realizado e divulgado oportunamente.

7) * Data da partida entre Fortaleza x Cruzeiro a definir, em virtude da presença da equipe do Fortaleza na Final da CONMEBOL Sul-Americana 2023. O detalhamento da partida será realizado e divulgado oportunamente.

8) * Data da partida entre Fluminense x São Paulo a definir, em virtude da presença da equipe do Fluminense na Final da CONMEBOL Libertadores 2023. O detalhamento da partida será realizado e divulgado oportunamente.