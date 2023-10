Cascavel domina Libertadores e vira potência no futsal masculino e feminino

O Brasil tem muitas cidades com tradição no futsal. Mas certamente nenhuma delas comemorou tanto quanto Cascavel, no Paraná, nos últimos anos. Nesta década, ela pode ser considerada a "capital" da modalidade, no país. E isso aconteces graças aos vários títulos conquistados pelo Cascavel Futsal, no masculino, e pelo Stein Cascavel, no feminino.

A cidade tem os atuais campeões da Libertadores da modalidade nos dois gêneros. Entre os homens, o Cascavel venceu as duas últimas edições. Entre as mulheres, o Stein ganhou neste ano.

Mas o que foi feito para as duas equipes alcançarem esse nível?

"A resposta imediata seria que é fruto de muito trabalho, união e comprometimento, mas uma palavra que usamos muito aqui é generosidade. A generosidade dentro de quadra com suas companheiras de equipe, na forma de tratar quem está ao seu redor todo dia, na forma de cuidar da sua marca, dos seus patrocinadores e torcedores. E também a generosidade necessária para fazer uma autocrítica justa e produtiva é o que nos leva tão longe, e nos permite superar os obstáculos habituais em nossa modalidade", explicou Beto Stein, vice-presidente do Stein Cascavel.

"Nosso bicampeonato se deu pela sequência do trabalho, fomos nos destacando na LNF, ganhamos a vaga pra Libertadores e vencemos nos dois últimos anos. O trabalho é sério, focado em dar total condição para a comissão trabalhar e para os jogadores desenvolverem tudo o que podem e deem seu melhor em quadra, com tranquilidade fora de quadra pra família também", disse Pedro Muffato Júnior, diretor do Cascavel.

As conquistas das duas equipes não se restringem à Libertadores. Do ano passado para cá, o Stein Cascavel também venceu a LFF, a Taça Brasil, a Supercopa e duas Copa Mundo de Futsal Feminino.

Já a equipe masculina venceu a Liga Nacional de Futsal e o Campeonato Paranaense em 2021.

Jogadoras do Stein Cascavel comemorando o título da Libertadores Imagem: Conmebol

Orgulho da cidade

Cascavel sempre foi famosa por sua relação com o automobilismo, já que recebe em seu autódromo algumas das principais categorias e provas do país.

Mas o futsal conseguiu ganhar grande destaque. Os títulos fizeram o nome do município passar a ser relacionado também à modalidade.

"Conseguimos ter o nosso espaço com o futsal. Queremos levar o nome da cidade sempre e ter esse orgulho de levar para dentro e fora do Brasil. Sou nascido aqui, tenho mais orgulho ainda. Todo ano a gente passa isso para o elenco, que a cidade gosta do futsal e que eles vistam a camisa com o maior orgulho, pra que a cidade seja bem representada e tenha títulos. Temos realmente muito orgulho de divulgar nossa cidade o mais longe possível", explicou Muffato.

"Como um projeto criado em Cascavel por cascavelenses, a realização é imensurável. Poder levar o nome de Cascavel para tamanhas alturas é tão especial por saber que temos o apoio de nossa cidade, sempre presente em nossos jogos, assim como nos auxiliando por meio de suas instituições", completou Stein.

Sonho e projeto social

Depois das várias conquistas, o Cascavel Futsal tem marcado para o fim do ano aquele que pode ser considerado o maior jogo de sua história: o duelo com o Palma Futsal, da Espanha, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, valendo a Copa Intercontinental.

A partida, que não passava de um sonho anos atrás, será no dia 7 de dezembro, em Foz do Iguaçu.

"É uma coisa inusitada. Desde o começo do projeto do Cascavel Futsal, em 1996, era tudo um sonho. Era impensável jogar uma Libertadores e hoje somos bicampeões. Esse jogo contra o Palma é muito gratificante pra todo o grupo, que vem trabalhando e se dedicando. A gente merece isso, por todo o trabalho que fazemos dentro e fora da quadra aqui. Coroa um trabalho que começou lá atrás, que só pensava em subir para a Série Ouro, agora temos esse jogo valendo a Copa Intercontinental. Isso é muito gratificante, mexe com o nosso coração", falou Muffato.

Já o Stein Cascavel está classificado para a semifinal da LFF. Mas, além dos objetivos dentro de quadra, o clube também almeja seguir fazendo a diferença fora dela para muita gente.

"Nosso maior objetivo como clube é a consistência, mantendo a presença entre as principais equipes do Brasil sem sacrificar o que nos diferencia dos demais. Como instituição, por meio do Instituto Stein, nosso objetivo é continuar a ampliar o nosso projeto de escolinhas gratuitas, que hoje atende cerca de 250 crianças e adolescentes em colégios públicos e bairros menos assistidos, assim como nossas categorias de base que vêm crescendo gradativamente", completou Beto Stein.