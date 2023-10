Campeão do mundo com a Argentina, Papu Gómez leva suspensão de dois anos por doping

O meia-atacante Papu Gómez não poderá entrar em campo nos próximos dois anos. Isso porque ele foi punido por ter testado positivo para doping em novembro de 2022, segundo informações publicadas pelo jornal Relevo nesta sexta-feira.

Atualmente no Monza, o jogador de 35 anos teria usado uma substância proibida quando ainda atuava pelo Sevilla. O exame aconteceu em um treino da equipe, poucos dias antes do início da Copa do Mundo do Catar.

Na ocaisão, médicos chegaram de surpresa no CT para realizar testes antidoping. Segundo o atleta, ele tomou um medicamento de seus filhos alguns dias antes por conta de uma noite mal dormida, mas não havia informado ao clube.

De acordo com a publicação, tanto Papu quanto o Sevilla estavam cientes do assunto há alguns meses, mas isso não impediu que ele se transferisse para o Monza no fim de setembro.

Agora, o meio-campista tentará recorrer da decisão e reduzir a pena, já que uma punição de dois anos pode significar o fim de sua carreira devido a sua idade. Papu tem vínculo com o Monza somente até a metade de 2024 e só atuou em duas partidas pelos italianos.