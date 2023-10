Botafogo x Athletico-PR: onde assistir e informações do jogo pelo Brasileirão

Um duelo entre dois times embalados no Campeonato Brasileiro. Assim será o encontro entre Botafogo e Athletico Paranaense, que se enfrentam neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 28ª rodada.

Este confronto terá transmissão do SporTV e do Premiere.

O Glorioso ganhou os dois últimos jogos, sendo o mais recente por 2 a 1 sobre o América-MG, em Minas Gerais. Assim, lidera com 58 pontos, nove a mais que o vice-líder Bragantino. Já o Furacão, que fez 2 a 1 no Grêmio no Rio Grande do Sul, subiu para a sexta posição com 44 pontos e passou a mirar o G-4, a zona de classificação direta para a Copa Libertadores.

Lucio Flavio, comandante do Botafogo, espera que sua equipe consiga se impor jogando em casa.

"Estamos liderando a competição pela força do nosso grupo e porque encaramos todos os jogos como decisões. Por isso é fundamental mantermos essa pegada para este jogo, que se desenha bem complicado", disse o treinador.

NOITE ESTELAR ?? Botafogo e Parimatch se unem e lançam uniforme IV da temporada 2023/24. Clube e patrocinadora preparam evento especial para a estreia da camisa na partida contra o Athletico-PR, neste sábado, no Nilton Santos. ?? #NoiteEstelar A venda da nova camisa IV... pic.twitter.com/E46rob8f1Q ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 20, 2023

Apesar da vitória no jogo passado, o Botafogo deve apresentar duas mudanças na escalação. O lateral-esquerdo Marçal e o volante Tchê Tchê, que cumpriram suspensão diante do Coelho, retornam ao time, respectivamente, nas vagas de Hugo e Gabriel Pires. Apesar de ter sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por declarações contra a arbitragem da competição, o atacante Diego Costa ficará no banco de reservas por conta de uma liminar obtida pelo clube.

Pelo lado do Athletico, o técnico Wesley Carvalho promete agressividade, no melhor sentido da palavra.

"Vamos trabalhar para nos impormos e conseguirmos um bom resultado. Contra o Grêmio conseguimos ganhar fora de casa porque jogamos de maneira agressiva, procurando sempre a vitória", disse ele.

Para este jogo o treinador não poderá contar com o atacante Canobbio, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Assim ele deve seguir com o esquema com três zagueiros, com Rômulo ocupando a vaga do uruguaio na frente.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ X ATHLETICO-PR

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 21 de setembro de 2023 (Sábado)



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

BOTAFOGO: Lucas Perri, Di Placido, Victor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá



Técnico: Lucio Flavio

ATHLETICO: Bento, Cacá, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Bruno Zapelli e Esteban Cuello; Rômulo e Pablo



Técnico: Wesley Carvalho