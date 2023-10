Botafogo-SP x Novorizontino: veja data, horário e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão

Na tarde deste sábado, às 17h (de Brasília), o Botafogo-SP recebe o Novorizontino no Estádio Santa Cruz, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. A Gazeta Esportiva também acompanha o jogo em tempo real.

O Botafogo-SP está na 12ª posição da Série B com 40 pontos. O clube está há mais de um mês sem vencer, a última vitória foi contra o Atlético Goianiense no dia 16 de setembro. Desse tempo para cá, o Botafogo teve quatro jogos disputados, com duas derrotas e dois empates.

Por outro lado, o Novorizontino faz grande campanha na competição e se encontra na 6ª posição da tabela com 53 pontos, dois a menos que o Juventude, que é o primeiro clube dentro da zona de classificação para a Série A de 2024.

No duelo do primeiro turno, em Novo Horizonte, o Botafogo-SP venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Guilherme Madruga.

As duas equipes já se enfrentaram dez vezes. São cinco vitórias do Botafogo-SP, três vitórias do Novorizontino e dois empates.

CRB x Criciúma

Também no sábado às 17h, CRB e Criciúma se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo terá transmissão do Premiere, no pay-per-view. A Gazeta Esportiva acompanha o jogo minuto a minuto.

O CRB ocupa o 10º lugar da Série B com 49 pontos. O Criciúma tem apenas dois pontos a mais, e está na 8ª colocação da tabela.

Juventude x Londrina

Ainda no sábado, mas um pouco mais tarde, às 18h, o Estádio Alfredo Jaconi será o palco do duelo entre Juventude e Londrina. A transmissão da partida ficará por conta do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. O torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real pela Gazeta Esportiva.

As duas equipes vivem momentos completamente diferentes. Enquanto o Juventude está na 4ª posição do campeonato, com 55 pontos, o Londrina é o vice-lanterna com apenas 25 pontos.