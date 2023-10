Beraldo sofre fratura no nariz em jogo do São Paulo e usará máscara de proteção

O zagueiro Beraldo, do São Paulo, sofreu uma fratura no nariz durante a derrota por 2 a 0 para o Goiás, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

A lesão, porém, não tira o jogador dos gramados. O atleta precisará apenas usar uma máscara de proteção, como foi visto no treino desta sexta-feira.

Aos 19 anos, Beraldo conquistou sua vaga como titular na equipe Tricolor. Nesta temporada, o defensor disputou 39 jogos e tem um gol marcado.

O São Paulo, que está há dois jogos sem vencer, que afastar qualquer ameaça do Z4 e precisa voltar a somar três pontos no Brasileiro. O clube tem 35 pontos, na 11ª colocação.

A equipe comandada por Dorival Júnior volta a atuar no Morumbi, neste sábado, quando recebe o Grêmio, às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada.