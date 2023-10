Bahia x Fortaleza: onde assistir, prováveis escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

Em compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o Fortaleza neste sábado, às 18h30 (de Brasília). A partida acontecerá na Arena Fonte Nova, em Salvador, e terá transmissão do Premiere.

Na briga contra o rebaixamento, o Bahia deu um passo importante para longe da zona na última quarta-feira, ao vencer o Internacional por 1 a 0. Foi a segunda vitória seguida do Esquadrão de Aço, que colocou o clube na 14ª posição, com 31 pontos. No entanto, a distância para o Santos, primeiro time na degola, é de apenas um ponto.

Por conta disso, mais um resultado positivo é essencial para os comandados de Rogério Ceni, que terão mudanças para o próximo duelo. O zagueiro Vitor Hugo, que sofreu um corte na testa na última partida, deve dar lugar a Raul Gustavo. Já o volante Rezende, suspenso, pode ser substituído por Acevedo.

??? Sábado é de novo na Fonte! Já são mais de 40 mil ingressos garantidos pra Bahia x Fortaleza. Site da Arena, bilheteria da Fonte e quatro lojas pela cidade são opções. Compareça você também! Detalhes aqui ?? https://t.co/Mii2dt40my #TMJBAHÊA pic.twitter.com/3814ZBGpvx ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 19, 2023

Do outro lado, o Fortaleza fará seu penúltimo jogo antes da final da Sul-Americana, no dia 28 de outubro contra a LDU. Por isso, essa deve ser a última chance do oitavo colocado do Brasileiro colocar os titulares antes da decisão. Atualmente, o Leão do Pici tem 42 pontos e ainda pode chegar na Libertadores pela competição.

Contudo, o argentino Juan Pablo Vojvoda terá alguns problemas para montar o time. O lateral Escobar e o meia Yago Pikachu tomaram o terceiro amarelo na derrota de 1 a 0 para o Vasco e serão desfalques. Por isso, Bruno Pacheco e Marinho devem ser os escolhidos pelo treinador para começar jogando.

FICHA TÉCNICA



BAHIA X FORTALEZA

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 21 de outubro de 2023 (sábado)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA-SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA-RN)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cándido; Acevedo, Yago Felipe, Thaciano, Cauly e Biel; Everaldo.



Técnico: Rogério Ceni

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Marinho, Pochettino e Machuca; Lucero.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda