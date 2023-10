Homem empina bicicleta e leva tombo ao vivo na ESPN; veja

Do UOL, em São Paulo

Um momento curioso envolvendo um acidente de bicicleta marcou a edição desta tarde do "Sportscenter", programa da ESPN (assista abaixo).

O que aconteceu

A repórter Duda Gonçalves participava da atração para falar sobre o clássico Atlético-MG x Cruzeiro, que ocorre pelo Campeonato Brasileiro, neste fim de semana, dentro da Arena MRV.

Em meio às informações dadas na frente do estádio, um homem passou de bicicleta ao fundo da imagem transmitida ao vivo pela emissora.

Ele caiu no meio da rua assim que "deu grau" (empinou) o veículo e fez com que um carro precisasse desviar para evitar um acidente maior.

O homem não se machucou com gravidade e, logo depois, saiu andando até desaparecer das imagens da câmera.

O momento não passou batido pelos integrantes do programa, que aproveitaram o incidente para "tirar uma onda" com o autor da cena. Duda, no entanto, não chegou a ver o momento.

Assista à queda: