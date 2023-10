Árbitro relata xingamentos de Felipe Melo na súmula em Fluminense x Corinthians

O Fluminense ficou na bronca com a arbitragem de Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG) no empate contra o Corinthians, na última quinta-feira, no Maracanã. No decorrer do confronto, Felipe Melo e Thiago Santos foram expulsos, ambos no banco de reservas.

Substituído no intervalo, o experiente jogador deixou o campo mais cedo aos 25 minutos do segundo tempo. Na súmula, o juiz mineiro detalhou o motivo da expulsão e os xingamentos do atleta.

"Por reclamar de maneira acintosa contra as decisões da arbitragem, saindo do banco de suplentes, dando socos no ar, após a marcação de falta contra sua equipe. Informo que após o referido jogador receber o segundo cartão amarelo e consequentemente o cartão vermelho, veio correndo em minha direção de forma agressiva e desrespeitosa colocando seu rosto próximo ao meu, proferindo as seguintes palavras: 'Você vai me expulsar, seu sem vergonha'", começou Zanovelli.

"Relato ainda que, o atleta expulso, retornou invadindo o campo de jogo em minha direção continuando com as ofensas e agora com as seguintes palavras: 'Não estou preocupado se vou tomar dez jogos de suspensão, safado, safado eu não reclamei', precisando ser contido por alguns companheiros de sua equipe", concluiu.

Minutos antes, Thiago Santos foi expulso após levar o segundo amarelo por insistência na reclamação. Após a partida, o Fluminense detonou a arbitragem em nota.

Na nona colocação, o Tricolor está com 42 pontos no Brasileirão, com dois a menos que o Athletico-PR, primeiro clube na zona de classificação à Libertadores. Na próxima rodada, os comandados de Fernando Diniz têm pela frente o RB Bragantino às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid.