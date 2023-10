Arana faz pedida alta e volta ao Corinthians fica mais perto de desfecho

O retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana ao Corinthians parece mais distante, conforme informações divulgadas pelo jornalista Samir Carvalho em sua coluna no UOL. Atualmente no Atlético-MG, Arana está em negociações para renovar seu contrato, e o Corinthians, interessado em sua volta em 2024, enfrenta desafios salariais.

De acordo com as informações, Arana, que recebe um salário de R$ 500 mil mensais no Atlético-MG, está discutindo a possibilidade de um novo contrato com um salário consideravelmente maior. O jogador teria pedido R$ 1 milhão para renovar com o Galo, e há indicações de que o clube mineiro poderia se aproximar desse valor para garantir a permanência do lateral.

A situação no Corinthians se tornou mais complexa, pois Arana tomou conhecimento de que tanto a situação quanto a oposição do clube manifestaram interesse em seu retorno. No entanto, o lateral não parece disposto a aguardar o resultado das eleições em novembro para tomar uma decisão sobre seu futuro.

Os representantes de Arana e os dirigentes do Atlético-MG já se reuniram para discutir os detalhes da negociação. O jogador tem contrato com o clube mineiro até o final de 2024. Ciente do interesse corintiano, Arana foi informado de que o Corinthians pode buscar investidores para viabilizar a contratação.