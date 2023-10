Após derrota para o Bragantino, Santos se reapresenta e inicia preparação para jogo contra o Inter

Após a derrota para o Red Bull Bragantino, o elenco do Santos se reapresentou na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, e deu início à preparação para a partida contra o Internacional, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, no gramado do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Os atletas que iniciaram o embate diante do Massa Bruta realizaram trabalho regenerativo dentro da academia. Já o restante do grupo ? aqueles que foram reserva ou não relacionados ? participaram de um treinamento técnico no campo.

O elenco alvinegro retorna às atividades no CT Rei Pelé na manhã deste sábado, quando também encerra a preparação para o confronto diante do Colorado. Jogadores e comissão técnica santistas viajam rumo à Porto Alegre no período da tarde.

Santos terá mudanças na equipe para enfrentar o Internacional

Para o próximo compromisso do Alvinegro Praiano, o técnico Marcelo Fernandes terá dois desfalques importantes. Trata-se do goleiro João Paulo e do volante Jean Lucas, que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática.

Assim, Vladimir deve assumir a vaga no gol, enquanto Dodi, Rodrigo Fernández e Nonato disputam o espaço aberto no meio de campo.

Em contrapartida, o Santos tem o retorno de Tomás Rincón, que cumpriu suspensão na rodada passada, e deve ser titular. A tendência é que o atacante Soteldo, que entrou apenas no segundo tempo do revés na Vila Belmiro, também volte ao time. Camacho, suspenso no último duelo, fica à disposição novamente.

Com a derrota da última quinta-feira, o Peixe continuou na zona do rebaixamento do Brasileiro, na 17ª colocação, com 30 pontos somados ? empatado com o Vasco, primeiro clube fora do Z4, em vantagem pelo saldo de gols.