Antes de final, Camilinha destaca felicidade por campanha do Palmeiras na Libertadores feminina

Titular absoluta do Palmeiras na Libertadores feminina, Camilinha não escondeu a felicidade com a campanha do time de Ricardo Belli.

Corinthians e Verdão se enfrentam neste sábado (21), às 20h30 (de Brasília), em jogo único na final da competição continental. O palco da decisão será o Estádio Pascual Guerrero, em Cali.

"Estou feliz com a nossa campanha até o momento. Nosso time venceu todos os jogos da Libertadores desde a edição do ano passado, e isso dá uma força muito grande para o nosso elenco. Apesar das meninas que não estiveram aqui na temporada passada, hoje elas fazem parte de tudo isso que está acontecendo. Estou feliz por conseguirmos cumprir nosso primeiro objetivo, de chegar na final, seguindo passo a passo, e também com o desempenho da equipe", afirmou.

O Palmeiras, atual campeão da competição, tem 100% de aproveitamento na Libertadores, com cinco vitórias, 24 gols marcados e quatro sofridos. As palestrinas lideraram uma chave com Barcelona, Caracas e Atlético Nacional, e no mata-mata passaram por Olimpia e Atlético Nacional.

"As expectativas são as melhores possíveis. Estamos fazendo uma boa competição, mas sabemos da qualidade do Corinthians, onde entra também a rivalidade. Não vai ser fácil conquistar o bicampeonato, mas estamos muito focadas, trabalhando desde o primeiro dia que chegamos na Colômbia para isso acontecer e vamos com tudo em busca da vitória na decisão", completou Camilinha.