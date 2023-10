Abertura dos Jogos Pan-Americanos valoriza cultura chilena; Stefani e Scheffer lideram delegação brasileira

Aconteceu nesta sexta-feira, no Estádio Nacional do Chile, a abertura da 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos. A maior competição esportiva da América acontece entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, em Santiago, no Chile, com atletas de 41 países disputando medalhas em 58 modalidades diferentes.

A cerimônia começou com a bandeira do Chile sendo hasteada enquanto o presidente do país, Gabriel Boric, foi saudado. A figura política estava acompanhada de Neven Ilic, presidente da Panam Sports, e de Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Em seguida, foram feitas apresentações musicais e artísticas, que valorizaram a cultura e história do Chile. A atriz chilena Amparo Noguera recitou um monólogo poético, pregando pela união entre os países participantes.

Na sequência, chegou o momento mais esperado da cerimônia, em que foram apresentados os atletas de cada país. Com muita festa, a delegação do Brasil entrou com a tenista Luisa Stefani e o nadador Fernando Scheffer carregando a bandeira do país, acompanhados de cerca de 150 atletas.

Com todos os países apresentados, o presidente do Chile declarou oficialmente aberta a 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos. No encerramento, a nadadora Kristel Kobrich entrou com a tocha, que passou pelas mãos do ex-jogador de futebol Iván Zamorano, do ex-atirador Alfonso de Iruarrizaga, dos tenistas Fernando González e Nicolás Massú, e da ex-atleta e primeira chilena medalhista em Jogos Pan-Americanos, Lucy Lopez, que acendeu a pira pan-americana.

O Brasil chega para o torneio com a sua segunda maior delegação da história, com 633 atletas incluindo reservas. Históricamente, as atuações brasileiras no Pan-Americano não decepcionam e o país conta com 383 ouros, 402 pratas e 590 bronzes conquistados em 18 edições. Nesta ano, o Brasil chega com destaque em modalidades como Atletismo, Boxe, Ginástica Artística, Judô e Natação.

Das 58 modalidades disputadas no Pan-Americano, 21 dão vagas diretas para Paris 2024 e 12 valem pontos ou índices na corrida olímpica. Esta é a chance para esportes individuais e coletivos brasileiros garantirem vaga para os próximos Jogos Olímpicos.