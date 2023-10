Abertura do Pan 2023: Veja data, que horas começa e onde assistir

A cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2023 acontece nesta sexta-feira (20), a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, Chile.

A celebração será transmitida pela CazéTV (YouTube), pelo Canal Olímpico do Brasil (site e YouTube do Time Brasil) e pelo Panam Sports Channel (site e app).

A abertura do Pan é hoje, mas os eventos esportivos já estão acontecendo desde quarta (18). Beisebol, boxe e saltos ornamentais iniciaram seus torneios antes da cerimônia.

O Comitê Olímpico Brasileiro já definiu seus porta-bandeiras. A tenista Luisa Stefani e o nadador Fernando Scheffer, medalhistas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, estarão à frente da delegação composta por mais de 600 atletas e 1000 integrantes.

Nove modalidades já terão medalhas em disputa no dia seguinte à abertura: saltos ornamentais, ginástica artística, ciclismo mountain bike, tiro ao alvo, skate, escalada esportiva, natação, taekwondo e levantamento de peso.

Onde assistir aos Jogos Pan-Americanos

Os veículos oficiais de transmissão do Pan 2023 são a CazéTV (YouTube), o Canal Olímpico do Brasil e o Panam Sports Channel (site e app). Todas as alternativas de streaming estão disponíveis ao público sem cobrança de taxa — no caso do Panam Sports é necessário criar uma conta.