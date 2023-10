Veja planos de André Negão e Augusto Melo para as categorias de base do Corinthians

André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição), candidatos na eleição presidencial do Corinthians, prometem muitas mudanças no clube em caso de vitória no pleito. Um setor que costuma dar o que falar no Timão é o das categorias de base, vista como "um mundo à parte" em relação ao departamento profissional.

No último domingo, no programa Mesa Redonda, os candidatos protagonizaram um debate e um dos temas abordados foi o rumo da base corintiana. A seguir, será exposto os planos de cada um para a formação de jovens talentos no Timão pelos próximos três anos.

André Negão

O nome que representa a Renovação e Transparência tem como uma de suas prioridades concluir as obras no CT da base, que fica ao lado do CT Joaquim Grava, onde treina o profissional. Quanto à administração do departamento, André Negão entende que há um bom trabalho sendo feito, mas fala em "mudança geral" em caso de vitória no pleito.

"Nos últimos anos tivemos um bom trabalho, só ver os jogadores que subiram no profissional agora, estamos trabalhando. Vamos ter mudanças. Nossa eleição é visando uma mudança geral em todos os segmentos. Quem começou as obras no CT de base foi a nossa gestão, quando era diretor administrativo, agora vamos continuar a segunda fase", comentou o candidato na TV Gazeta.

"Vamos contratar um especialista de mercado, que consiga contribuir para que a gente tenha ainda mais revelações. Vamos dar bastante atenção para projetos que serão desenvolvidos na base. Vamos trazer scouting, trabalhar em cima disso", complementou André.

Um tema levantado no último domingo foi a polêmica participação de Jacinto Antônio Ribeiro, mais conhecido como "Jaça", na base do clube. Sem cargo oficial, o conselheiro tem acesso livre às dependências das categorias inferiores e é constante alvo de protestos de torcedores organizados.

"Se você for analisar questionamento de todo mundo, o cara (Augusto Melo) estava agora há pouco questionando o Andrés (Sanchez), imagina o nome de um conselheiro se não vão questionar. Sei que o Jaça não tem gerência sobre a base, a base é administrada pelo Osvaldo Neto, ele é o diretor. Se o Jaça tem liberdade de ir lá, a gente tem que chamar o Neto e verificar. No próximo mandato, é outra coisa, outra gestão. No próximo mandato terão muitas mudanças, uma delas será na base", disse André ao site da Gazeta Esportiva.

Augusto Melo

O nome forte da oposição já trabalhou na base do clube, sendo assessor da categoria sub-17 por um período no mandato de Roberto de Andrade. Assim como o oponente, Augusto promete profundas mudanças no departamento, valorizando os garotos revelados no Timão.

"A oposição acordou, o sócio do clube social acordou, o Corinthians precisa de socorro. Vamos reformular toda essa parte de diretoria, nós precisamos de pessoas técnicas em cada setor. Com toda humildade, nós conhecemos bem a base, fui gestor lá, ganhamos título, formamos muito jogadores e o resultado está aí, com vendas de Maycon, Pedrinho, Pedro Henrique... Colocaremos pessoas técnicas nesse departamento, haverá uma reformulação no geral. O Corinthians não está bem em nada, e nesse caso, nós vamos modificar tudo", comentou Augusto ao site da Gazeta Esportiva.

O empresário tem um objetivo ousado: fixar 100% dos direitos econômicos de cada atleta "nascido" no clube ao Corinthians. No debate realizado na TV Gazeta, Augusto Melo explicou como pretende fazer isso.

"Quando o jogador nasce no Corinthians, o que ele precisa? Um celular, chuteira, cesta básica, aluguel para o pai. Você acha que o Corinthians não tem condições de manter uma família dessa, que muitas vezes vive em condições desfavoráveis? Com certeza o Corinthians tem. Teremos parceria com outros clubes, e nesse caso será 80/20 (proporção dos direitos econômicos) porque o Corinthians é vitrine. Jogadores nossos serão 100% do Corinthians, criaremos um departamento para cuidar desse garoto. Não são 10,15 jogadores que se formam no ano. Quatro, cinco, seis vão trabalhar forte para que a base possa revelar o máximo possível e desses quatro, cinco, seis, você acha que o Corinthians não tem condição de sustentar essa família, blindar o garoto?", explanou Augusto.

O candidato da oposição tem outras metas, como a construção de um alojamento para os garotos, com 160 lugares e uma média de 40 reservados para intercâmbio. Na visão de Augusto, também é fundamental que exista uma integração entre o departamento de base e o profissional, para facilitar o período de adaptação dos jovens no time de cima.

"O alojamento teria que ser feito em primeiro lugar, porque dá condição de avaliar a garotada. O Corinthians é o clube mais procurado para avaliação e dentro disso vamos avaliar, o jovem tem que ser alojado para ter uma boa condição de formação. Vamos tirar o muro entre base e profissional para que os times tenham a mesma filosofia de jogo, para que o garoto chegue pronto no profissional, com pelo menos 50% já formado", completou.

Momento da base

O sub-20 do Corinthians não tem calendário até a disputa da Copinha, ano que vem. O técnico Danilo vem sofrendo questionamentos e tem seu futuro no clube indefinido. Recentemente, os Filhos do Terrão não passaram da fase de grupos do Estadual da categoria, caindo em um grupo que tinha Água Santa, Portuguesa e Palmeiras.

Já a equipe sub-17 segue viva no Campeonato Paulista da categoria. O Timãozinho se encontra na semifinal do Estadual e saiu em vantagem na disputa contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira.