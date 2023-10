Uefa proíbe jogos em Israel e suspende retomada de partida entre Bélgica e Suécia

Hoje (19), o Comitê Executivo da Uefa definiu ações para preservar a segurança nas partidas em razão dos conflitos em Israel e Faixa de Gaza, e do ato terrorista que ocorreu nesta semana em Bruxelas, na Bélgica, deixando dois torcedores suecos mortos.

"Após uma avaliação minuciosa da situação real de segurança em todo o território de Israel, o Comitê Executivo da UEFA decidiu que nenhum jogo das competições da UEFA será disputado em Israel até notícias em contrário", comunicou a entidade.

Dessa forma, a seleção de Israel e os clubes Maccabi Haifa FC e Maccabi Tel-Aviv, que disputam a Liga Europa e a Liga Conferência, respectivamente, terão que buscar estádios em territórios alternativos para mandar seus próximos compromissos.

A Uefa adiou as partidas entre Villarreal e Maccabi Haifa, pela Liga Europa, para o dia 6 de dezembro, e Maccabi Tel Aviv e Zorya Luhansk, pela Liga Conferência, para o dia 25 de novembro. Ambas seriam disputadas na próxima semana, no dia 26. A equipe sub-21 do Maccabi Haifa retirou sua participação da Eufa Youth League desta temporada.

Bélgica x Suécia

A entidade europeia também decidiu que o jogo entre Bélgica e Suécia não será retomado, e será considerado como definitivo o resultado do intervalo, 1 a 1. O duelo, válido pela oitava rodada das Eliminatórias para a Eurocopa, foi paralisado após dois torcedores suecos serem mortos em um local próximo ao Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.

"Para tomar a referida decisão, o Comitê Executivo tomou conhecimento da impossibilidade de disputar o resto do jogo no dia seguinte; tanto a Real Federação Belga de Futebol como a Federação Sueca de Futebol, dadas as circunstâncias, manifestaram explicitamente o seu desejo de não jogar o tempo restante do jogo e de considerar o resultado ao intervalo (1-1) como final", escreveu a Uefa.

"O resultado desta partida não tem impacto na qualificação do Grupo F, uma vez que a Bélgica já está matematicamente derrotada para a fase final do UEFA EURO 2024 (juntamente com a Áustria) e a Suécia é matematicamente eliminada; os jogos participantes não permitem a utilização de quaisquer dados na próxima janela internacional de Novembro, altura em que deverão ser concluídas a fase preliminar de grupos da competição, a que se seguirá o sorteio do play-off e o sorteio da fase final", explicou.