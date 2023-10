Tite fala em preservar DNA do Fla e cita ansiedade em estreia: 'Boca seca'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Tite falou sobre as expectativas para o que será o Flamengo sob seu comando e as emoções na estreia. A equipe venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão.

O que será o Flamengo: "É o Flamengo do Flamengo. É termos a capacidade de preservar aquilo que historicamente é o Flamengo. E daquilo que os atletas têm como característica. Um técnico não pode ser supervalorizado. Quem tem que ser valorizado é o trabalho como um todo e nós, enquanto comissão técnica, ajustar peças e termos capacidade de potencializar eles. Não querer reconhecimento de algo extraordinário."

Emocional: "Boca seca, perna tremendo, ansiedade. Humanamente todos esses sentimentos eu continuei tendo."

Primeiro jogo: "Foi muito intenso e vai continuar sendo. Entrar em um trabalho e procurar as informações corretas, trabalhar dentro do Ninho, iniciar com uma relação de confiança humana que precisa ser feita. Olho para o Fabinho e agradeço porque as informações que eles trouxeram foram fundamentais para a carga de trabalho. Para que o atleta tivesse inteiro para o jogo física e mentalmente. É difícil isso."

Futuro: "Orgulho, desafiador o trabalho e jogo a jogo. Não dá para fugir disso. Se ficar projetando outras situações vai perder o foco naquilo que é o nosso retorno, recuperação. É o jogo de domingo. Sem medo de ficar feliz, claro que estou contente, minha família, meus dois netos estão contentes. Não é desrespeito ao adversário, não é curtir a dor dos outros, é comemorar conosco."

Veja outras respostas

Mudança tática

"A equipe se ajustou, adquiriu confiança e eu dei sequência ao trabalho em cima de dois articuladores. Como precisávamos de um jogador com mais flutuação do lado esquerdo e depois mais retenção, mudamos o Everton Ribeiro"

Defesa

"O Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando domínio e pressão. Não conseguimos ter uma fluência melhor, o campo não permitiu a velocidade maior. Veio bastante agressivo no processo de marcação. Nos primeiros 15 minutos teve um ritmo forte. Fomos nos ajustando e ditando o ritmo. É a característica do Flamengo, que gosta de ter a bola e eu também. Entrar em jogos assim é muito difícil e os quatro que entraram foram verdadeiramente no ritmo do jogo. É muito difícil. Os jogos tem tido níveis de exigência altos. Com exceção do Botafogo, que disparou, os blocos estão disputados. Precisar de todos e todos darem a parcela de contribuição me deixou feliz"

Lesões

"A lesão do David Luiz foi traumática, ele torceu. A do Bruno parece que foi câimbra, então não tem lesão. O DM do Flamengo é de muito alto nível. Quando o atleta machuca lá dentro o problema é do técnico e do preparador porque não quantificou carga o suficiente para que tivesse um bom desempenho. As vezes do atleta que não se cuida. Pode ter esse componente, mas é fundamentalmente nossa como comissão."

Correções em pouco tempo

"Próximo jogo é o nosso pensamento, recuperação. Ficamos felizes pela performance e vitória sim, sempre com serenidade, em paz. É um desafio muito grande pensar no próximo. Era muito mais fácil iniciar o campeonato e eu tinha essa noção. Vai exigir mais de nós essa possibilidade de evoluirmos como trabalho. Nisso estão inseridos os atletas, o aprendizado. Antes eu conhecia só na frete do palco, agora conheço o bastidor. Aos poucos nos entrosando e gerando confiança nas relações"

Era Tite

"Estava com vontade de falar em termos táticos o que os atletas fizeram, mas a comissão já está pedindo para não falar. Eles cumpriram o que trabalhamos. A fase ofensiva e criativa tem que acontecer para uma equipe jogar bem, mas a solidez defensiva também e as bolas paradas. Quando consegue unir, vai bem. No futebol em determinados momentos o adversário está melhor. Não existe controle e domínio o tempo todo em nenhuma equipe. Nesses momentos é saber como agir. Mas como agir vou elogiar eles lá dentro. Todos são importantes."

