Técnico do Santos pede cabeça erguida após derrota: 'Feliz pelo meu time'

O técnico Marcelo Fernandes aprovou o desempenho do Santos, apesar da derrota por 3 a 1 para o Red Bull Bragantino, hoje, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe foi para a 17ª colocação, na zona do rebaixamento.

Análise do jogo

"Da mesma maneira que foi feito até agora. Suas palavras... Não vou jamais tirar o mérito do adversário, que aproveitou as chances. O Santos jogou de igual para igual contra um dos melhores times do Brasil, criamos e não fizemos o gol. Competimos, tivemos intensidade, falei no vestiário para ter a cabeça erguida. Time bem treinado pelo professor Caixinha, o momento é melhor, teve mais tranquilidade para fazer os gols. Estou feliz pelo meu time, correu como tem que correr, a torcida soube enxergar no final. Temos que dar isso para o Santos, tem dia que as coisas não acontecem. Não estou feliz pelo resultado, mas feliz pelo desempenho, mudamos de esquema durante a partida. Jogo difícil, mas nos entregamos ao máximo. Não podemos comemorar e agora nem ficar triste, jogo dificílimo em Porto Alegre. Vamos fortes para lá".

Ausência do Tomás Rincón

"O Rincón se encaixou muito bem no esquema, no clube. É nosso capitão. Com certeza faz falta em qualquer equipe. Nos portamos bem, ele volta em Porto Alegre, é um reforço, perdemos Jean Lucas e João Paulo. Os que entram dão conta do recado, não podemos lamentar. Quem entra resolve como já resolveu. Não é o peso dele, é de todos. Ótimo profissional, mas a equipe correspondeu e fez um bom jogo".

Gol foi ducha de água fria no segundo tempo

"O trabalho no vestiário foi sobre o primeiro tempo bom, em que perdemos oportunidades. Tomamos um gol e sofremos um pênalti, fomos para o vestiário e demos injeção de ânimo. Mudei o esquema para colocar dois rápidos. Soteldo era meia hora, mas coloquei 45. Mendoza em velocidade na linha alta. A bola ia muito longe, pegou no braço do Joaquim e entrou, aí é difícil, por mais que se tente sair. A equipe procurou, tentou, teve várias jogadas de profundidade e não conseguiu converter. Tem dia que nada acontece para o bem, mas nunca tirando o mérito do adversário que soube concluir as oportunidades e temos que ser corretos na avaliação".

Mudança para o 4-3-3

"Eu troquei porque estavam flutuando, o Sasha com Evangelista na nossa linha de três zagueiros. Com 2 a 0 no vestiário, tem que tentar. Trabalhamos a linha de quatro durante a semana também. Kevyson estava bem, Dodô foi opção para manter a saída de três adiantando o Braga pela direita. É difícil falar isso, mas estou satisfeito pelo que a equipe criou. Adversário com conjunto muito bom, com maior pressão pós-perda, que mais finaliza e jogou de igual para igual. Não executamos nossas finalizações e eles foram felizes nas deles".

Pênaltis não marcados e postura da arbitragem

"Pedimos pênalti principalmente no do Braga, achei bem forte. Trouxe a bola para dentro e caiu na área, mas o VAR está ali para analisar. Claus é excelente, de referência. Sentimos ansiedade grande, mas não desestabilizou. Colocamos as coisas no eixo e tomamos o terceiro gol. Tentamos, criamos, e é o mais importante. Não podemos deixar nunca de criar ou competir. Se o adversário for melhor, ok, e foi assim hoje com as finalizações acertadas deles e a gente não".

Desfalques

"O lado mental... Se não tivéssemos conseguido as três vitórias, estaríamos onde? Perder hoje é como vencer o Bahia ou Palmeiras. A equipe está bem centrada, ciente das muitas coisas boas. Lado mental está ótimo. Vamos para um jogo difícil com dois jogadores, mas podemos perder uns e ganhar u

Jean Lucas capitão

"Não tivemos o Rincón, Jean é de meio-campo, representa clube e torcida. Grande jogador, líder de grupo".

Mendoza

"Esteve machucado, trabalha muito bem, agrega bastante. Não vejo que passou à frente de ninguém, fez muitos gols. Sei que a torcida tem um pouco de impaciência, mas ele trabalha muito bem, está muito preocupado com a situação do Sasntos".

Apoio no fim do jogo

"É importantíssimo, torcida nunca nos abandonou. Posso dizer mérito, entende? Não é porque aplaudiram que estamos tranquilos, estamos chateados, mas é reconhecimento do que fizeram em campo. Todos viram o que aconteceu. Não conseguimos finalizar bem e adversário soube aproveitar. O placar foi ruim, mas implantamos competitividade, intensidade, e o time criou bastante. O campeonato é duro, difícil, nas três vitórias falei que não tinha oba oba e pé no chão. Grande partida contra grande adversário. Infelizmente perdemos, não podemos lamentar e temos um grande adversário domingo".

Luta contra o Z-4 até o fim

"O planejamento é o mesmo depois do jogo do Bahia, depois Vasco, Palmeiras. O campeonato é um só, sair de baixo. As três vitórias nos colocaram no bolo, de igual para igual com todos. Vamos lutar até o fim. A parte mental é feita assim, todos assimilaram. Estamos chateados, mas fortes também pelo que fizemos em campo. Nosso desempenho contra uma grande equipe foi muito bom".

Internacional

"Descansar bastante, temos pouco tempo, 48 horas até a viagem. O planejamento é o mesmo pra Salvador, Barueri, Vasco aqui. Ter calma, todos cientes do que fazer e estamos fazendo muitas coisas. Provamos que podemos jogar de igual e não vai ser diferente".