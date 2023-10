Substituto de Medel, Maicon tem atuação quase perfeita em vitória do Vasco; veja números

O zagueiro Maicon, que foi titular durante a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Fortaleza na vaga de Gary Medel, que estava com a seleção chilena, teve uma atuação quase perfeita, principalmente defensivamente no duelo pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com dados do Sofascore, o defensor de 35 anos foi o líder entre todos os jogadores do Cruzmaltino em desarmes (5), cortes (6), interceptações (2), bolas recuperadas (9), passes certos (49) e bolas longas acertadas (5), além de somar uma eficiência de 89% dos duelos com os atletas adversários.

#Brasileirão ?? Maicon entre todos do time em Vasco 1-0 Fortaleza: 1º em bolas recuperadas (9) 1º em desarmes (5) 1º em cortes (6) 1º em interceptações (2) 1º em eficiência nos duelos (89%) 1º em passes certos (49) 1º em bolas longas certas (5) 1º em Nota Sofascore (7.6) pic.twitter.com/ggusJebzFN ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) October 19, 2023

As ações defensivas de Maicon foram vitais para o Vasco conter a pressão exercida pelo Fortaleza em alguns momentos da partida. O desempenho do zagueiro sob comando do técnico Ramón Díaz é tem uma notória evolução e o atleta virou uma opção sólida no banco de reservas, visto que a zaga titular do treinador argentino vem sendo Gary Medel e Léo.

A vitória do Gigante da Colina sobre o Leão do Pici foi ainda mais importante devido aos outros resultados da rodada. Também postulantes ao rebaixamento, Goiás e Bahia venceram seus duelos e acirraram ainda mais a briga para se afastar do Z-4. Atualmente, o time de Ramón Díaz está fora da zona da degola e ocupa a 16ª colocação com os mesmos 30 pontos do Santos, que ainda joga na rodada e é o 17º.