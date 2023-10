STJD absolve Medel, que reforça o Vasco no clássico diante do Flamengo pelo Brasileirão

O zagueiro Gary Medel foi julgado e absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quarta-feira por conta da expulsão na derrota do Vasco para o Santos por 4 a 1, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o defensor chileno, que já cumpriu a suspensão automática diante do São Paulo, na 26ª, e foi desfalque contra o Fortaleza na 27ª por estar com a seleção de seu país disputando as Eliminatórias, reforçará o Cruzmaltino diante do Flamengo. A bola rola para o clássico neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada.

No jogo com o Santos, Medel se envolveu na confusão generalizada provocada após uma firula do meia-atacante Yeferson Soteldo, que subiu na bola e foi agredido por Sebastián Ferreira, que acabou ficando só com amarelo. Após a 'briga' ser apaziguada, o chileno do Vasco foi expulso, assim como o volante Rodrigo Fernández e o meia Lucas Lima, ambos do Peixe, também tomaram o cartão vermelho e foram absolvidos de maiores punições.

O zagueiro Medel foi julgado na manhã desta quinta-feira (19/10), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por conta da expulsão diante do Santos e absolvido. O jogador já cumpriu um jogo de suspensão automática e está liberado para ser relacionado no clássico diante do... pic.twitter.com/SDwSoWi0yP ? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 19, 2023

A presença de Gary Medel não só no campo, mas também no vestiário, é muito comemorada pelo técnico Ramón Díaz pois o zagueiro é um dos líderes do elenco e capitão do time. Ele, como de praxe, deve ser titular na zaga ao lado de Léo, mesmo com a grande atuação de Maicon na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, na quarta-feira, em São Januário.

Veja também:

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Com o resultado, o Vasco chegou a 30 pontos e saiu da zona de rebaixamento, passando para o 16 lugar e recolocando o Santos, que ainda joga na rodada.