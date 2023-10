Silvera titular e Soteldo no banco: Santos está escalado para enfrentar o Bragantino

O Santos está definido para o jogo contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira à noite, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades são o uruguaio Maxi Silvera como titular e o venezuelano Soteldo no banco de reservas.

Como o baixinho entrou em campo na última terça-feira, pela seleção da Venezuela, e chegou ao Brasil nesta manhã, o técnico Marcelo Fernandes decidiu preservá-lo e guardar o jogador como uma arma para o segundo tempo, se necessário. Morelos sofreu uma lesão na panturrilha na última semana, portanto, Silvera fará sua estreia como titular.

Outra mudança é a entrada do volante Dodi no lugar do capitão Tomás Rincón, suspenso, ao invés de Rodrigo Fernández. O Peixe ainda conta com os retornos do meia Lucas Lima e do defensor Dodô, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Palmeiras, na Arena Barueri.

A escalação do Santos tem: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera e Marcos Leonardo.

Para o confronto, Marcelo Fernandes também não terá o volante Camacho, suspenso. Em contrapartida, o atacante Mendoza voltou a ser relacionado após recuperar-se de um estiramento na panturrilha, mas começa a partida no banco de reservas.

No seu melhor momento no Brasileirão, o Peixe busca a quarta vitória consecutiva para sair da zona de rebaixamento. Com os resultados dos jogos da última quarta-feira, a equipe voltou para o Z4, ocupando a 17ª colocação, com 30 pontos.

Já o Bragantino, que está invicto há seis partidas, tenta se manter na vice-liderança da competição. O intuito do time é garantir classificação direta à fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

O treinador português Pedro Caixinha tem o importante desfalque do lateral esquerdo Juninho Capixaba, um dos destaques da equipe nesta temporada, por suspensão. Em contrapartida, ele conta com o retorno do meia Lucas Evangelista, que estava suspenso na última rodada.

O Massa Bruta vai a campo com: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz e Luan Cândido; Raul, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves, Vitinho e Eduardo Sasha.

A bola rola daqui a pouco, às 20h (de Brasília) no gramado da Vila Bemiro. O responsável por apitar a partida será o paulista Raphael Claus, do quatro de árbitros da Fifa. Ele será auxiliado por Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP). Igor Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG) comanda o VAR.