Se vencer o Bragantino, Santos pode voltar ao 'G-12' depois de mais de quatro meses

O Santos entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o RB Bragantino, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27 rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer seu adversário, o clube pode voltar ao 'G-12' após mais de quatro meses.

A última vez que o Peixe integrou a zona de classificação para a fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2024 foi no dia 3 de junho, quando empatou em 1 a 1 com o Internacional pela nona rodada do Brasileirão. Desde então, só caiu de posições e chegou à zona de rebaixamento.

Caso some três pontos diante do Bragantino, o Santos vai aos 33 pontos e ultrapassa o Internacional, se firmando de vez entre os 12 primeiros colocados da competição. Apesar dos resultados da rodada (vitórias de Vasco, Bahia e Goiás) não terem sido bons para o Peixe, que voltou para a zona de rebaixamento, o time de Marcelo Fernandes depende só de si para se distanciar ainda mais do Z-4 e almejar um torneio internacional para o ano que vem.

Atualmente, o Santos ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, os mesmos do Vasco, mas fica atrás pelo saldo de gols: -10 a -13. Se ganhar nesta quinta, o Alvinegro Praiano volta a vencer quatro jogos seguidos após quatro anos e mantém o tabu de não perder para o Bragantino em casa há cinco temporadas.