São Paulo tem 2ª pior campanha como visitante neste Brasileirão; veja números

O São Paulo tem a segunda pior campanha como visitante neste Campeonato Brasileiro. Em 13 partidas longe dos seus domínios, o Tricolor somou seis empates e sete derrotas, a mais recente delas na última quarta-feira, contra o Goiás - aproveitamento de 17,9%.

A equipe comandada por Dorival Júnior só figura à frente do América-MG em relação ao desempenho como visitante no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Coelho soma cinco empates e oito derrotas em 13 partidas atuando fora de casa.

A discrepância entre a performance do São Paulo como mandante e como visitante chama atenção. Considerando apenas os jogos em que atuou no Morumbi, o Tricolor tem a quarta melhor campanha do Campeonato Brasileiro, com nove vitórias, dois empates e três derrotas, ficando atrás apenas de Botafogo, Fluminense e Grêmio.

Fica de consolo para o torcedor são-paulino o fato de o próximo compromisso da equipe no Brasileirão ser no Morumbi. No próximo sábado o Tricolor recebe o Grêmio, às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da competição.

Em 11º lugar, com 35 pontos, o São Paulo está a apenas cinco da zona de rebaixamento e precisa reagir no Campeonato Brasileiro para se distanciar do grupo dos últimos quatro colocados que cairão para a Série B.