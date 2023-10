Santos toma três do Bragantino, perde a primeira com Fernandes e fica no Z4 do Brasileiro

O Santos foi derrotado pelo Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, por 3 a 1. Apesar de uma boa atuação, o Peixe viu o adversário construir a vitória por meio de Eduardo Sasha (duas vezes) e Eric Ramires, e não consegue deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta, por sua vez, se mantém na liderança da competição.

A equipe de Marcelo Fernandes ocupa o 17º lugar da tabela, com 30 pontos, apenas um atrás do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Massa Bruta se mantém firme na segunda posição do torneio. Invicta há sete partidas, a equipe comandada por Pedro Caixinha soma 49 pontos, nove abaixo do Botafogo, com 58.

Sem tempo para lamentar, o Santos retorna a campo neste domingo para enfrentar o Internacional, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

Já o próximo compromisso do Bragantino é diante da equipe do Fluminense, no mesmo dia. O duelo ocorre a partir das 18h30, no Nabi Abi Chedid.

O jogo

O início da partida foi elétrico. Com uma postura bastante ofensiva, o Santos chegou pela primeira vez com menos de um minuto, após Kevyson fazer bela jogada pela esquerda e cruzar para Maxi Silvera, que deixou para Lucas Lima. O meia chutou de chapa e acertou a trave.

Poucos minutos depois, Joaquim roubou a bola na defesa e arrancou pela direita, lançando Marcos Leonardo. O atacante tocou para Silvera, que, marcado, não pegou bem na bola e parou na defesa de Cleiton.

Como quem não faz, toma, foi o Bragantino quem estreou o marcador. Aos nove minutos, após a defesa santista afastar a bola da área, Aderlan pegou a sobra e acertou um chutaço, mas a bola explodiu no travessão. O atacante Eduardo Sasha foi conferir o rebote e, de cabeça, fez valer a lei do ex: 1 a 0 na Vila Belmiro.

O Massa Bruta colocou João Paulo para trabalhar mais uma vez aos 16 minutos, quando Léo Ortiz cabeceou e o goleiro fez boa defesa. No rebote, novamente Sasha tentou, mas o arqueiro defendeu com os pés. O Santos quase chegou ao empate aos 24, em cabeceio de Joaquim após cobrança de escanteio de Lucas Lima, mas Cleiton espalmou.

Logo em seguida, Matheus Fernandes foi lançado nas costas da defesa do Santos e acabou sendo derrubado na área por João Paulo. O árbitro não hesitou e apontou para a marca da cal. Na cobrança, Eduardo Sasha bateu firme e, apesar do goleiro santista quase defender, converteu a penalidade e ampliou a vantagem.

O Santos respondeu aos 35 minutos. Maxi Silvera roubou a bola na intermediária, avançou e arriscou de fora da área, mas Cleiton jogou para escanteio. No fim da primeira etapa, Marcos Leonardo recebeu lançamento de três dedos de Dodô, deixou dois defensores no chão, mas chutou para fora, raspando a trave. Parecia que a bola não entraria.

Segundo tempo

O venezuelano Soteldo apareceu em campo após a volta do intervalo e reanimou os santistas, que ainda acreditavam na virada ou, pelo menos, no empate. Mas o Bragantino jogou uma verdadeira ducha de água fria nos torcedores logo com um minutos no relógio. No lado direito, Helinho tocou para Eric Ramires, que veio de trás e chegou chutando a gol. A bola desviou e matou João Paulo, parando no fundo das redes.

Desanimado, o Peixe tentou descontar através de Marcos Leonardo, aos 19 minutos. O atacante recebeu em boas condições e bateu cruzado, mas mandou para fora. Aos 29 minutos, após grande jogada de Soteldo na área, foi a vez de Patati pegar mal e finalizar por cima.

Patati e Mendoza desperdiçaram novas oportunidades aos 37 e 39 minutos, respectivamente. Depois de tanto tentar, o Santos enfim diminuiu o placar aos 40, quando Soteldo passou pelo meio e tocou para Mendoza, que cruzou rasteiro para o centro da área. Léo Ortiz tentou evitar o gol de Julio Furch, mas acabou marcando contra.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 3 RED BULL BRAGANTINO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 19 de outubro de 2023, quinta-feira



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Igor Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)



Cartões Amarelos: João Paulo, Jean Lucas, Dodi e Nonato (Santos); Luan Patrick (Bragantino).



Cartões Vermelhos: Nenhum



Público: 12.850 torcedores



Renda: R$ 523.612,50

GOLS: Eduardo Sasha (Bragantino), aos 9? do 1ºT; Eduardo Sasha (Bragantino), aos 28? do 1ºT; Eric Ramires (Bragantino), aos 1? do 2ºT; Léo Ortiz (contra), aos 40? do 2ºT.

SANTOS: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi (Weslley Patati), Jean Lucas, Lucas Lima (Mendoza) e Kevyson (Nonato); Maxi Silvera (Soteldo) e Marcos Leonardo (Julio Furch).



Técnico: Marcelo Fernandes

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz e Luan Cândido; Raul (Helinho), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves (Jadsom), Vitinho (Sorriso) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas).



Técnico: Pedro Caixinha