Santos perde dois titulares por suspensão para a partida diante do Internacional

O Santos perdeu dois titulares importantes para a próxima partida no Campeonato Brasileiro, diante do Internacional. O goleiro João Paulo e o volante Jean Lucas receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Red Bull Bragantino, por 3 a 1, na Vila Belmiro, e viraram desfalques para Marcelo Fernandes.

Sem João Paulo, a tendência é que Vladimir seja titular na meta santista em Porto Alegre. Já Jean Lucas pode ser substituído por Dodi, Rodrigo Fernández ou Nonato.

Em contrapartida, o Peixe terá os retornos dos volantes Tomás Rincón e Camacho, que estavam suspensos, mas agora estão liberados para atuar pela equipe no Brasileirão. O atacante Soteldo, que entrou apenas no segundo tempo do revés na Vila Belmiro, também deve voltar a ser titular.

Santos e Internacional se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Marcelo Fernandes tenta se reabilitar para deixar a zona de rebaixamento. No momento, o time está em 17º lugar, com 30 pontos, a apenas um para sair da degola.

O Colorado também vem de derrota para o Bahia, fora de casa, e busca reencontrar o caminho das vitórias para não se complicar na tabela. Os comandados de Eduardo Coudet ocupam a 12ª posição, com 32 pontos.