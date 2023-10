Santos não perde para o Bragantino como mandante há mais de cinco anos; relembre última derrota

O Santos tem um longo tabu a ser defendido nesta quinta-feira à noite, quando recebe o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).

A equipe santista não perde para o Massa Bruta na condição de mandante há pouco mais de cinco anos. A última vez que o time foi derrotado pelo Bragantino diante do seu torcedor foi em 2018, em duelo válido pela segunda rodada do Paulistão daquele ano.

Sob o comando de Jair Ventura, o Peixe foi superado na Vila Belmiro por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Guilherme Mattis.

O Santos, naquela época, ainda contava com nomes que não vestem a camisa do clube atualmente, como Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Vecchio, Copete, Arthur Gomes e Rodrigão. Destaque também para o atacante Rodrygo, do Real Madrid, que iniciou aquela partida no banco de reservas.

Do outro lado, o Bragantino também vivia um momento diferente de sua história. A equipe ainda não havia se tornado SAF e só viria a ser comprada pelo Grupo Red Bull um ano depois, mais especificamente, em abril de 2019.

Dali em diante, Santos e Bragantino se enfrentaram outras dez vezes. Seja dentro ou fora de casa, o Peixe quase sempre levou a melhor. O time alvinegro venceu três encontros e perdeu apenas um, além de seis empates.

A única derrota da equipe neste período aconteceu justamente no último duelo entre eles, válido pelo primeiro turno do Brasileirão deste ano. O time jogou mal e perdeu por 2 a 0 em Bragança Paulista.

O Santos melhorou o astral nas últimas semanas e, enfileirando três vitórias consecutivas, deixou o Z4 e ganhou novo ânimo na briga contra a degola. Agora, o Peixe ocupa a 15º posto da tabela de classificação, com 30 pontos, três acima da zona de rebaixamento.