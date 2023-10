Santos amplia repertório de jogadas ensaidas para surpreender Bragantino

Do UOL, em Santos

O Santos aproveitou o tempo livre de treinamentos durante a Data Fifa para criar jogadas ensaiadas. A preocupação do técnico Marcelo Fernandes é não ser previsível contra o Red Bull Bragantino hoje, às 20h, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Santos venceu Bahia, Vasco e Palmeiras sendo letal na bola parada. Foram dois gols dessa forma diante do Bahia, um sobre Vasco e outro contra o Palmeiras.

Dois desses gols saíram da mesma forma: escanteio no primeiro pau e desvio para o elemento surpresa na segunda trave. Tomás Rincón fez dois gols assim.

A jogada funciona e pode continuar funcionando, mas o Peixe sabe que os adversários estudam esse tipo de lance e dificilmente haverá o mesmo espaço.

A ideia, então, foi aproveitar o tempo de treinos para criar novas jogadas ensaiadas e tentar manter essa sequência letal no jogo aéreo.

Houve também a preocupação com a bola parada defensiva. Sem o meio-campista Tomás Rincón, suspenso, Dodi vai jogar. Há um decréscimo de oito centímetros e a perda de um dos maiores destaques do time.

Estratégia para o segundo tempo

O Santos optou por deixar Soteldo entre os reservas. O camisa 10 brilhou pela Venezuela pelas Eliminatórias e chegou na madrugada desta quinta-feira ao Brasil.

O uruguaio Maxi Silvera substitui o venezuelano. Com os rivais mais cansados, o objetivo é que o camisa 10 seja uma válvula de escape importante.

Dodô e Lucas Lima, suspensos na vitória sobre o Palmeiras, também estão de volta. Messias e Nonato saem do time.

A provável escalação é: João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera e Marcos Leonardo.

Após três vitórias consecutivas, o Santos respirou e começou a rodada na 15ª colocação, com 30 pontos.

Canal do Santos

