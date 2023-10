Sampaio Corrêa x Vitória: veja onde assistir e mais detalhes do confronto pela Série B do Brasileiro

Na noite desta sexta-feira, três jogos movimentam a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Vitória vai em busca vencer novamente, desta vez contra o Sampaio Corrêa. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

Onde assistir: O confronto terá transmissão do canal pago SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

O Rubro-Negro baiano lidera o torneio nacional, com 61 pontos somados após 32 partidas. Nos últimos cinco jogos, o saldo é positivo: foram quatro vitórias e apenas uma derrota, contra o Criciúma, fora de casa. O Vitória vem de um bom resultado e chega com confiança: na última rodada, venceu o Guarani, por 2 a 0, em Salvador.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, não tem tido bons resultados nos últimos jogos. A equipe maranhense não sabe o que é vencer há três jogos e ocupa a 13ª posição na tabela de classificação, com 36 marcadores. O time vem de um empate sem gols contra o Ceará.

A situação do clube do Maranhão é complicada: está com uma distância de apenas três pontos da Chapecoense, primeira equipe na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro.

O técnico Léo Condé terá dois desfalques para o confronto. O lateral Zeca segue se recuperando de lesão e deve ficar de fora do jogo, enquanto o zagueiro Wagner Leonardo cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. O comandante, porém, poderá ter o retorno do meio-campista Matheus Trindade.

Já o Sampaio Corrêa terá a volta de alguns atletas. O volante Mikael e o zagueiro Rafael Jansen já estão disponíveis após se recuperarem de lesão, e o lateral Pará está de volta depois de cumprir suspensão na última rodada. Porém, Mateus Pivô foi expulso na última rodada e desfalca a equipe, juntamente de Neto Paraíba, machucado.

No primeiro turno, quem levou a melhor foi o Leão da Barra. O time baiano venceu por 2 a 1, de virada, no Barradão. Ytalo abriu o placar para o Sampaio, mas o Vitória virou com gols de Wagner Leonardo e Welder Costa na segunda etapa.

Mais jogos nesta sexta-feira

Sport x Chapecoense

Também nesta sexta-feira, o Sport recebe a Chapecoense na Ilha do Retiro. O embate está previsto para acontecer às 21h30. O time de Recife luta pela liderança da competição, enquanto a equipe de Chapecó segue na briga para escapar do rebaixamento para a terceira divisão nacional.

Onde assistir: A Band, na televisão aberta, e o Premiere transmitem o jogo.

O Sport figura entre os três primeiros colocados da Série B, com 56 pontos, e quer o acesso para a elite do futebol brasileiro. O clube pernambucano vem de três empates seguidos no torneio nacional e precisa retomar o caminho das vitórias contra a Chape. Na última rodada, o Leão do Norte empatou em 2 a 2 com o Juventude.

Do outro lado, a Chapecoense continua na luta para não cair. A equipe de Santa Catarina está no 17º lugar, com 33 pontos, e precisa da vitória de qualquer maneira se quiser ter chances de deixar o Z4 ainda nesta rodada. O time vem confiante depois de vencer o rival Criciúma, no clássico catarinense, por 2 a 1.

O novo nome do setor das sociais já está estampado no estádio: Dona Maria José! ? #DonaMariaEterna Vem ver essas e mais novidades do Clube, além das principais competições dos esportes olímpicos, no ??????? ?? ????: https://t.co/RS08T73EFR pic.twitter.com/fIQMiSZ9v7 ? Sport Club do Recife (@sportrecife) October 19, 2023

Mirassol x Guarani

Por fim, para encerrar os jogos desta sexta-feira, o Guarani visita o Mirassol. A partida acontece também às 21h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O Bugre encara o clássico paulista com seriedade, já que apenas a vitória interessa na briga para entrar no G4.

Onde assistir: A partida será transmitida por SporTV e Premiere.

O Mirassol aparece abaixo do G4, mas acima da metade da tabela, com 52 pontos somados após 32 rodadas. A equipe chega embalada para o confronto diante do Guarani: vem de quatro jogos consecutivos com vitória - a última delas aconteceu sobre o ABC, por 2 a 1, fora de casa.

O Guarani, por outro lado, segue na briga pelo acesso à Série A do Brasileirão, mesmo estando fora do G4. O Bugre não vence há dois jogos e precisa voltar a vencer para não ficar para trás na luta pelas quatro primeiras colocações. Na última rodada, sofreu revés diante do Vitória.