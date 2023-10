RMP e Milly alertam: Corinthians e Cruzeiro estão jogando para cair

Os colunistas Milly Lacombe e Renato Mauricio Prado debateram no UOL News Esporte a acirrada briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Para eles, Corinthians e Cruzeiro não estão jogando nada e correm sério risco de voltarem à segunda divisão.

Milly: 'Pelo que estão jogando, Corinthians e Cruzeiro caem'

Lá embaixo, a coisa tá feia. América-MG e Coritiba já garantiram sua ida à Série B, então a gente tem duas vagas. O Goiás é o 18º e está com 30 pontos, o Internacional tem 32 e é o 12º, então tem dois pontos separando do 12º ao 18º, essa briga vai ser a grande briga do campeonato, não tem nada garantido. Pelo que estão jogando, Vasco e Santos escapam; pelo que está jogando o Goiás, talvez escape; pelo que estão jogando Cruzeiro e Corinthians, eu acho que caem; pelo que está jogando o Bahia, deve escapar; e o Inter é uma incógnita mesmo. Milly Lacombe

RMP: 'Corinthians e Cruzeiro não estão jogando bola'

Considerando que Coritiba e América-MG já foram, eu acho que o Corinthians vai cair, eu apostaria em Corinthians e Cruzeiro, que precisam jogar bola, porque não estão jogando. O Mano precisa dar um jeito de encaixar esse Corinthians aí, precisa de alguns resultados, porque o Vanderlei deixou terra arrasada. A situação do Corinthians é bastante difícil, não está jogando bola, essa que é a verdade, o Corinthians anda aos trancos e barrancos — dos últimos cinco jogos, o Corinthians perdeu dois, empatou dois e ganhou um, isso é campanha de rebaixado. O Inter perdeu três, mas ganhou dois. O Bahia perdeu dois, mas ganhou três. O Cruzeiro é outro que está numa draga, ganhou um, perdeu um e empatou três. Olha, vai ser uma briga de titãs ao contrário, vai ser uma briga de anões. Renato Mauricio Prado

