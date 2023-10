Resultados não ajudam, e Corinthians dorme a apenas um ponto do Z4 do Brasileiro

O Corinthians dorme preocupado antes de entrar em campo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os resultados dos jogos desta quarta-feira não foram favoráveis ao Timão, que fica a apenas um ponto da zona de rebaixamento da competição.

Com a vitória sobre o Fortaleza, por 1 a 0, o Vasco subiu para a 16ª colocação, com 30 pontos, mesma pontuação de Santos, que desceu para a zona do rebaixamento, e Goiás, que venceu o São Paulo, por 2 a 0.

Assim, a equipe comandada por Mano Menezes tem 31 pontos e está na 15ª posição, fica a apenas um ponto de distância do Peixe, 17° colocado, que entra em campo ainda nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 20 horas (de Brasília).

Outro jogo que dificultou a vida do Corinthians foi o triunfo do Bahia sobre o Internacional. Este resultado fez o time tricolor ultrapassar o Timão na tabela, agora ocupando o 13° lugar, com os mesmos 31 pontos.

O Timão busca se afastar do Z4 do Brasileirão nesta quinta-feira. A equipe alvinegra duela com o Fluminense, às 21h30, no Maracanã. A equipe vem de uma derrota e um empate e quer retomar o caminho das vitórias.