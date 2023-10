Resultados embolam briga contra o Z4 e gigantes ficam com corda no pescoço

A briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão ganhou contornos mais dramáticos com resultados dos jogos de ontem. Apenas dois pontos separam o 12º do 18º colocado, e gigantes veem o perigo do rebaixamento aumentar na reta final do campeonato. Santos (30), Goiás (30), Coritiba (20) e América formam a atual lista dos desesperados.

Clube da luta

Bahia, Goiás e Vasco venceram e embolaram o pelotão na fuga do Z4. O Os lanternas Coritiba e América-MG foram derrotados, estagnaram nos 20 e 18 pontos, respectivamente, e se distanciaram ainda mais da salvação.

O Santos caiu duas posições e voltou para a zona do rebaixamento com os resultados. O Vasco igualou os 30 pontos do Peixe, mas empurrou o adversário para 17º pelo saldo de gols — o Goiás chegou à mesma pontuação, mas possui um triunfo a menos e, por isso, fica em 18º.

Jogadores do Goiás comemoram gol sobre São Paulo em duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O alerta também está ligado para Inter, Cruzeiro e Corinthians. A derrota para o Bahia custou caro ao Colorado, que puxa o bonde dos ameaçados em 12º, com 32 pontos, e é seguido de perto pela Raposa e pelo Timão, cada um com 31.

Santos, Corinthians e Cruzeiro ainda jogam na rodada e podem subir posições; o tabuleiro, no entanto, seguirá embaralhado. O trio até consegue se aliviar momentaneamente em caso de vitória hoje, mas não deixará o perigo para trás e ainda corre o risco de ver a corda apertar se tropeçarem.

São sete clubes disputando, ponto a ponto, para se afastar da crise antes de ser tarde demais. Além disso, no meio da tabela ainda aparecem Cuiabá e São Paulo, com 36 e 35 pontos, respectivamente, que podem entrar no bolo nos próximos jogos.

Jogos de hoje