Renato vê copo meio cheio mesmo após Corinthians levar empate do Flu

O meia Renato Augusto lamentou que o Corinthians "parou de jogar" no segundo tempo, mas adotou discurso otimista com a sequência do trabalho com Mano Menezes após o empate com o Fluminense. Ele falou na saída de campo ao Sportv.

Crescendo jogo a jogo: "A gente está em processo de adaptação, jogo a jogo, crescendo. Enfrentar um time finalista de Libertadores, que está com confiança, vem com mesmo treinador".

Confiança no trabalho: "Foi um grande jogo, a gente queria sair com a vitória, mas dá mais confiança, processo de trabalho crescendo pra nos jogos seguintes conseguir vitórias".

Análise do jogo: "Fizemos um grande 1º tempo, no 2º o Flu arriscou mais. Podíamos ter tentado sair mais jogando, fomos direto pro chutão, isso favorece quem está pressionando. A gente parou de jogar, começamos a dar chutão, isso traz o adversário pro seu campo. No 1º tempo saímos um pouco mais jogando, tiveram que correr atras da gente, no segundo foi o contrário. Por isso o Fluminense cresceu durante o jogo".

O que aconteceu

O Corinthians teve um primeiro tempo dos sonhos e abriu 3 a 1 contra o Flu no Maracanã. Yuri Alberto, duas vezes, e Fábio Santos, de pênalti, fizeram os gols dos visitantes.

No entanto, os comandados por Mano perderam intensidade após o intervalo e sofreram o empate. Lima também fez dois gols na partida, e Arias deu números finais ao placar.

O Alvinegro subiu para a 12ª posição, mas deixou escapar a oportunidade de respirar mais aliviado na tabela. Com 32 pontos, o clube tem apenas dois a mais que o Santos, primeiro time do Z4 do Brasileirão.