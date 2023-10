Renato Augusto abre o jogo sobre futuro no Corinthians: 'Não quero ser um peso'

Renato Augusto tem contrato com o Corinthians até o final deste ano e ainda não tem seu futuro definido para 2024. Em entrevista para a Revista Placar, o meia-atacante abriu o jogo sobre seu futuro e revelou que não quer ser um "peso" para o Timão.

"Hoje o meu contrato acaba no final do ano. Se por um acaso a gente fizer dois anos [de renovação] e chegar no final do ano que vem [e não der certo]... Eu vou chamar o clube e falar: 'para para mim já deu, obrigado, e vamos ver uma outra etapa agora'. Eu não quero ser um peso, entendeu? Enquanto eu ainda estiver entrando em campo, e entregando aquilo que o clube quer [vou seguir]", disse Renato.

"Não tem conversa, não tem nenhuma conversa. Deixamos em aberto, até porque vai ter uma eleição. É um ano diferente do normal, então não fui procurado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só não quero ser um peso, principalmente aqui. Pela minha história, por tudo que vivenciei", falou o atleta.

"Esse era um medo quando eu voltei [da China]. De voltar, e como eu tinha ficado praticamente oito meses sem jogar, e na época eu tinha já 33 anos, eu falei: 'cara, vou voltar para um clube onde eu tenho uma história bonita. onde conquistei coisas, e se eu não conseguir voltar no nível que o torcedor espera?' Então, quase fiquei numa dúvida", completou.

Perguntado sobre sua condição física para mais uma temporada, o jogador afirmou ter condições de continuar: "hoje dá".

O Corinthians, com Renato Augusto relacionado, entra em campo nesta quinta-feira diante do Fluminense no Maracanã, em jogo é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.