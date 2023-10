Reinaldo vai ser multado, avisa Renato Gaúcho no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho não gostou da postura do lateral esquerdo Reinaldo na derrota do Grêmio para o Athletico-PR. Já no fim do duelo desta quarta-feira pelo Brasileirão 2023, o atleta perdeu a cabeça e recebeu o cartão vermelho por acertar uma cotovelada em Arriaga.

"O Reinaldo vai ser multado. O jogador sabe das orientações disciplinares que temos aqui. Não pode fazer o que fez, ainda mais com um colega de profissão", avisou o treinador.

Para Renato Gaúcho, a entrevista desta quarta-feira também serviu para explicar que o relacionamento com a diretoria do Grêmio segue bom, apesar das críticas recebidas depois do jogo contra o Internacional. O técnico deixou o Beira-Rio sem falar com a imprensa em função de um compromisso pessoal.

"Meu relacionamento com o presidente (Alberto Guerra) e com a diretoria é excelente. Resolvemos nossos problemas internamente", avisou.

"Se o Guerra tivesse conversado comigo no vestiário, eu teria falado. Havia combinado com as pessoas durante a semana, não sei se isso chegou nele. Eu jamais passaria por cima da orientação do presidente", emendou Renato Gaúcho.